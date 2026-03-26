Di Nino Sangerardi:

“La stagione di criticità che sta vivendo il Mobile Imbottito rende necessaria la massima attenzione istituzionale sul piano delle politiche pubbliche e dei correlati strumenti di intervento da mettere in campo a tutela di un comparto estremamente rilevante per la Basilicata e la Puglia, non solo in termini strettamente economici, ma anche in quanto espressione iconica del Made in Italy del Bello e ben fatto”.

Parole dei vertici di Confindustria Basilicata, a fronte di quanto sta accadendo nel settore del mobile imbottito a livello nazionale e internazionale.

“Sicuramente positiva l’iniziativa della Regione Basilicata– rileva Confindustria lucana– che nelle settimane scorse ha portato all’avvio di un percorso condiviso per individuare possibili soluzioni a sostegno delle imprese in un momento di grande complessità determinata dalla concomitanza di fattori internazionali, macroeconomici e organizzativi”.

Nelle scorse settimane Confindustria Basilicata, insieme ad altre associazioni datoriali, ha consegnato all’Assessorato regionale Sviluppo Economico lucano gli esiti delle attività di ricognizione dell’attuale configurazione del perimetro del comparto, condotte con il prezioso supporto della Camera di Commercio della Basilicata.

L’Organizzazione degli imprenditori ha inoltrato anche un proprio documento con uno specifico contributo per il rilancio del Mobile Imbottito : proposte di intervento che attengono ai diversi livelli istituzionali( regionale, nazionale ed europeo).In particolare è stata evidenziata la valenza della proposta relativa al costituendo “Distretto interregionale del Mobile Imbottito Basilicata-Puglia”.

“Riteniamo – sostiene il presidente della sezione Legno e Arredo di Confindustria Basilicata, Saverio Calia– che si tratti di uno strumento strategico di rilancio del comparto, a condizione che venga concepito come una struttura operativa e orientata ai risultati, capace cioè di offrire servizi concreti alle imprese e di rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. La sua funzione non dovrebbe essere quella di un mero e ulteriore contenitore, quanto piuttosto di una piattaforma di filiera, in grado di accompagnare le aziende nei processi di trasformazione commerciale, organizzativa e produttiva”.

In relazione ad altre iniziative che si stanno valutando, come ad esempio, quella finalizzata alla registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Mobile Imbottito Murgiano, “riteniamo che, seppure opportune e condivisibili, rischino di rivelarsi velleitarie e di alimentare aspettative non realistiche e non pienamente risolutive”.

Per il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, la priorità “ è arrivare in tempi ravvicinati alla costituzione del Distretto interregionale Basilicata-Puglia. Auspichiamo, pertanto, che su tale qualificante obiettivo possano convergere a breve tutte le componenti del partenariato economico, sociale ed istituzionale delle due Regioni, atteso che, come già ribadito anche in altre sedi, consideriamo definitivamente conclusa l’esperienza del Distretto Industriale di Matera – Montescaglioso – Mobile Imbottito”.