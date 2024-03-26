Lite a Gravina in Puglia in serata. Al culmine sono partiti colpi di pistola ed uno dei due contendenti, un 48enne, è rimasto ferito. L’altro uomo è stato arrestato dai carabinieri.
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