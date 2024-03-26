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8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Gravina in Puglia: colpi di pistola al culmine di una lite, un ferito Un arrestato

26 Marzo 2024
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Lite a Gravina in Puglia in serata. Al culmine sono partiti colpi di pistola ed uno dei due contendenti, un 48enne, è rimasto ferito. L’altro uomo è stato arrestato dai carabinieri.

 

 

 

 


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