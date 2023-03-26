Alla guida di “GenerAzione Crispiano” si candida alla carica di sindaco Sabrina Pontrelli. Esponente dunque di un movimento civico la professionista è in corsa nella tornata elettorale di metà maggio. Punta sulla competenza per giungere all’amministrazione del Comune. Ieri sera inaugurato il comitato elettorale di Sabrina Pontrelli in via del Carmine, 9. Il 16 aprile in piazza Madonna della Neve presentazione dei candidati in lista.
Ormai, nella località del tarantino come in altri cinquanta Comuni pugliesi e circa ottocento in tutta Italia, è piena attività in vista delle elezioni amministrative.