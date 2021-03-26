Di Francesco Santoro:



Nella conferenza stampa di oggi il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo ha intenzione di intervenire in merito alla vicenda degli operatori sanitari non vaccinati con un decreto (ci sta lavorando il ministro della Giustizia Marta Cartabia). E in Puglia, stando ai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri, sono meno di 30 mila (il 21 per cento) i professionisti del settore in attesa della prima dose (tra i dati peggiori in Italia), mentre il 78,94 ha ricevuto una dose. Al 48 per cento degli over 80, invece, è stata somministrata una dose mentre risulta vaccinato il 71,51 per cento degli ospiti delle Rsa (prima dose). Fra i vaccinati Pasquale Gissi, delle isole Tremiti: ha 105 anni.