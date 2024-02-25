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Cutro: la strage di migranti nel mare a pochi metri dalla riva, un anno fa Morirono 94 persone, numerosi dispersi

26 Febbraio 2024
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La notte fra il 25 ed il 26 febbraio 2023 un barcone con a bordo più di cento persone andò distrutto e naufragò nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia di Cutro, in Calabria.

Il pescatore che all’alba, per primo, vide il disastro dice oggi che non riesce ad andare più in mare e si scusa con le famiglie delle vittime per non avere potuto Varedo più. Invece fece tantissimo, con un enorme senso umanitario, lui e gli altri che in quelle disgraziate ore di un anno fa cercarono di soccorrere le persone. Ne morirono 94, però. A sessanta metri dalla riva, alcuni cadaveri. È chissà quante altre, una decina almeno, rimasero disperse.

Nella notte si è svolta una fiaccolata in spiaggia.

 

 

 

 


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