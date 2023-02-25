Di seguito il comunicato:

Ancora un appuntamento con il teatro. Domenica 26 febbraio c’è Marco Bocci con il suo spettacolo “Lo Zingaro” (porta ore 20.30, sipario ore 21.00), nell’ambito della stagione teatrale 2022/2023 promossa dal teatro Verdi, storico contenitore della Valle d’Itria riconosciuto bene di interesse storico architettonico dal Ministero della Cultura e attrattore culturale della Regione Puglia.

Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato a un mito della Formula 1: Ayrton Senna.

Lo Zingaro cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano, morto ad Imola il 1° maggio del 1994.

“Lo Zingaro” di Marco Bocci è in programmazione questa sera al Teatro Orfeo di Taranto e domani sera (domenica 26 febbraio) al teatro Verdi di Martina Franca, come uniche due date in Puglia per questo spettacolo.

Biglietti in prevendita al botteghino, oppure sul sito www.teatroverdi.eu

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Lo Zingaro – Marco Bocci (26 Febbraio 2023)

In un monologo emotivo ed appassionante Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna. Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni che quasi segnano il destino dello Zingaro. Il primo incontro con Senna, il primo gran premio visto dalla pista, il rapporto con il padre, il primo go-kart, la scelta di correre, il legame profondo con la famiglia e il desiderio di crearne una propria dopo il divertente incontro con la moglie. E ancora Senna, Senna ovunque. Senna è davanti agli occhi dello Zingaro in ogni curva, in ogni scelta. Lo Zingaro cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano morto ad Imola il primo maggio 1994.

INFOLINE: tel. 080.4805080, oppure email a info@teatroverdi.eu