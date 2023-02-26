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Carnevale di Apricena: pienone per lo spettacolo finale, ospite Cristiano Malgioglio Ieri sera

26 Febbraio 2023
antonio potenza cristiano malgioglio

Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Potenza, sindaco di Apricena:

La Città di Apricena, nelle due giornate del 19 e del 25 febbraio, ha accolto più di 45mila presenze di turisti e visitatori, tutto questo affetto e questa attenzione ci hanno riempito il cuore!

Il grande lavoro, che prosegue da un anno all’altro, e che è stato portato avanti dalle associazioni promotrici Movidaunia ed Elementi Creativi, dall’Amministrazione Comunale, dai volontari, dai commercianti e dalle scuole coinvolte ha dato i suoi frutti! 

Le due parate dei carri che hanno attraversato le strade della Città, e i due momenti di concerto con due grandi ospiti come Gabry Ponte e Cristiano Malgioglio, hanno risvegliato l’orgoglio di una comunità desiderosa di crescere e di accogliere, sono stati dei momenti unici!

Eventi come questi sono una grande ricchezza attrattiva per tutto il territorio, l’essere annoverati tra i sei “Carnevali Storici” della Puglia è un risultato che difenderemo continuando a lavorare insieme, come abbiamo fatto fino ad ora, grazie a tutti!! Il popolo dei coriandoli vi ringrazia!


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