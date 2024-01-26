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Bari: Guardia di finanza, monumento per i militari della caserma “Vitiello” Donato dall'artista Domenico Sancineto

26 Gennaio 2024
26012024 065218 Foto Stazione Navale monumneto 01

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nella mattinata, all’interno del piazzale della Caserma “M.c.m. Raffaele Vitiello” sede della Stazione Navale
della Guardia di Finanza di Bari, è stato inaugurato un monumento realizzato e donato al Corpo dall’artista
calabrese Domenico “Mimmo” Sancineto.
La cerimonia si è svolta alla presenza del Gen. D. Fabrizio Toscano, Comandante Regionale Puglia e del Gen. B.
Armando Franza, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari.
Il manufatto è stato benedetto dal Cappellano militare Padre Tommaso Chirizzi.
Nel corso dell’evento, Gianluigi Trombetti, Ispettore onorario della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici
della Calabria, ha illustrato il significato intrinseco dell’opera, associandolo alla forza e alla tenacia che
contraddistinguono i Finanzieri del contingente di mare della Guardia di Finanza.
L’opera, costituita da una scultura in ferro e lamiera smaltata, rappresenta una grande barca che, a vele spiegate,
solca il mare insieme ad altre simbolicamente rappresentate da un insieme di alberi che le fanno da sfondo.
Il monumento rende un ideale tributo agli uomini e alle donne della componente Aeronavale del Corpo che
assicura un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per
contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività nell’arco delle 24 ore.


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