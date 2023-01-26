Di Nino Sangerardi:

Il Dipartimento Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha ratificato l’Avviso pubblico, a graduatoria, per la selezione di idee progettuali “ volte alla prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e interfaccia urbano rurale”.

La dotazione finanziaria impegnata pari a 2.705.000,00 euro a valere sul Poc Puglia 2014-2020 Azione 5.2. Programma destinato alle Amministrazioni comunali e finalizzato alla scelta di proponimenti inerenti la rete di monitoraggio e avvistamento degli incendi boschivi(sensori, videocamere, droni, sistemi di rilevamento,etc.). Nonché la possibilità di integrazione dei sistemi di comunicazione digitale interoperabili tesi a favorire il coordinamento operativo precoce all’interno del sistema di protezione civile pugliese.

Il territorio d’Apulia, caratterizzato da una bassa copertura forestale, risulta molto vulnerabile a fronte del rischio incendi in quanto gran parte degli incendi “interessa spesso aree di interfaccia che mettono a rischio la popolazione e le infrastrutture viarie”.

D’altronde la perdita di superficie utilizzata a bosco incide sensibilmente sia sul contesto ambientale regionale sia sull’assetto idrogeologico dei territori.

Quindi in coerenza con la Legge quadro in materia n.353/2000, con il Regolamento CEE n. 2158/1992 e con le indicazioni stabilite dal Dpcm(decreto presidenza consiglio dei ministri) del 20 dicembre 2001 la Regione Puglia intende mettere in opera un approccio strategico utile a promuovere attività di salvaguardia del territorio che, basate sulla conoscenza della sua vulnerabilità, mirano a preservare– dai pericoli originati dal pericolo incendio e di interfaccia urbano rurale– le persone e le cose e il patrimonio paesaggistico e di ambiente.

Chi può partecipare al Bando pubblico?

I Comuni in forma singola o associata ricadenti nelle zone pugliesi riconducibili al Piano regionale di Protezione Civile.

Il soggetto proponente deve fornire evidenza della condivisione della proposta progettuale da candidare con il Partenariato Economico e Sociale(PES) nel rispetto dei principi di cui al Protocollo di intesa sottoscritto fra Anci Puglia(associazione nazionale Comuni italiani) e PES il 22 ottobre 2015.

Per quanto riguarda il contributo economico, quello massimo concedibile è il seguente:

-classe rischio “ Basso” 50 mila euro

– classe rischio “Medio” 75 mila euro

– classe rischio “Alto” 100 mila euro.

Si potrà inoltrare il progetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore 12 del 28 febbraio 2023.