Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 119
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 37
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 39
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 2
15.588
Persone attualmente positive
212
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.594.464
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.473
Provincia di Bat: 135.649
Provincia di Brindisi: 155.039
Provincia di Foggia: 225.397
Provincia di Lecce: 344.510
Provincia di Taranto: 218.076
Residenti fuori regione: 17.075
Provincia in definizione: 5.375