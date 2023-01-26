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Puglia: 1619594 positivi a test corona virus, incremento di 333 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 gennaio 2023

333

Nuovi casi

6.082

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 119
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 37
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 39
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 2
15.588

Persone attualmente positive

212

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.619.594

Casi totali

13.661.746

Test eseguiti

1.594.464

Persone guarite

9.542

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.473
Provincia di Bat: 135.649
Provincia di Brindisi: 155.039
Provincia di Foggia: 225.397
Provincia di Lecce: 344.510
Provincia di Taranto: 218.076
Residenti fuori regione: 17.075
Provincia in definizione: 5.375

 

 

 

 

 

 

 


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