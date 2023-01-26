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6 Maggio 2026
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Accusa: tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, metodo mafioso. Sette arresti fra barese e Bat Polizia

26 Gennaio 2023
polizia macchina sera

Dettagli in una confezione stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:

È in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e in altri Comuni della Puglia, un’operazione della polizia di Stato che sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla sezione Gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indagate di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal “metodo mafioso”.


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