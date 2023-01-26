Dettagli in una confezione stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:



È in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e in altri Comuni della Puglia, un’operazione della polizia di Stato che sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla sezione Gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indagate di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal “metodo mafioso”.