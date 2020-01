All’inizio della settimana saranno effe le autopsie sui corpi della 53enne e del 41enne trovati morti in casa a Ceglie Messapica. Dopo il rinvenimento, nel corso delle ore, ha trovato spazio pressoché totalmente l’ipotesi di un omicidio reciproco, forse con la donna a colpire per prima, con un coltello da cucina arma unica usata da entrambi, in chissà quale furibonda colluttazione. Sembrano dunque escluse responsabilità di terze persone, a partire dal compagno della donna, mentre il movente potrebbe essere di natura economica. La donna era assistita dalla Caritas, l’uomo faceva il pastore in Sicilia e, nei periodi di pausa, era a Ceglie Messapica dove aveva contatti con la donna connazionale romena.