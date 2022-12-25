Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 258
Provincia di Bat: 59
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 120
Provincia di Lecce: 266
Provincia di Taranto: 124
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 0
13.661
Persone attualmente positive
272
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.566.492
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.716
Provincia di Bat: 133.718
Provincia di Brindisi: 151.983
Provincia di Foggia: 221.659
Provincia di Lecce: 337.366
Provincia di Taranto: 214.114
Residenti fuori regione: 16.677
Provincia in definizione: 5.317