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6 Maggio 2026
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Puglia: 1589550 positivi a test corona virus, incremento di 931 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 dicembre 2022

931

Nuovi casi

6.818

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 258
Provincia di Bat: 59
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 120
Provincia di Lecce: 266
Provincia di Taranto: 124
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 0
13.661

Persone attualmente positive

272

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.589.550

Casi totali

13.443.253

Test eseguiti

1.566.492

Persone guarite

9.397

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.716
Provincia di Bat: 133.718
Provincia di Brindisi: 151.983
Provincia di Foggia: 221.659
Provincia di Lecce: 337.366
Provincia di Taranto: 214.114
Residenti fuori regione: 16.677
Provincia in definizione: 5.317

 

 

 

 

 

 

 


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