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Sammichele di Bari: Natale con i vaccini Anche in Puglia da lunedì prenotazione terza dose per 16-17enni e fragili 12-15enni

25 Dicembre 2021
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L’hub vaccinale di Sammichele di Bari è aperto anche oggi. La campagna anti corona virus non conosce soste neanche a Natale. “Per il 25 dicembre è in programma un Open day nel centro vaccinale di Sammichele di Bari (ore 9-12), con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose”  riporta una comunicazione della Regione Puglia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro comunica che dal 27 dicembre potranno prenotare e ricevere la dose booster o terza dose anche:

• tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni;

• tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti

così come autorizzato dal commissario straordinario per l’emergenza covid.

La somministrazione potrà avvenire negli hub vaccinali, previa prenotazione sul sito la Puglia ti vaccina; il servizio farmacup; i CUP; Nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; Nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.

Gli uffici sono al lavoro per aggiornare le agende di prenotazione e il portale istituzionale.


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