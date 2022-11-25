Incidente quasi al confine tra Puglia e Molise, in territorio di Chieuti. Il sinistro fra un camion ed un furgone, nel tratto della strada statale 16, ha una conseguenza molto grave: tre morti. Erano operai originari di San Severo, erano a bordo del furgone. Avevano 22, 39 e 49 anni. Illeso ma sotto choc il 60enne originario di Petacciato alla guida del camion. Rilievi della polizia stradale per risalire alle cause dello scontro frontale.