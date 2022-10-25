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Puglia: 1512249 positivi a test corona virus, incremento di 2104 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 ottobre 2022

2.104

Nuovi casi

9.640

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 594
Provincia di Bat: 97
Provincia di Brindisi: 257
Provincia di Foggia: 183
Provincia di Lecce: 673
Provincia di Taranto: 277
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 4
14.227

Persone attualmente positive

163

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.512.249

Casi totali

12.940.853

Test eseguiti

1.488.868

Persone guarite

9.154

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 487.298
Provincia di Bat: 129.033
Provincia di Brindisi: 143.635
Provincia di Foggia: 212.515
Provincia di Lecce: 313.713
Provincia di Taranto: 204.968
Residenti fuori regione: 15.942
Provincia in definizione: 5.145

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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