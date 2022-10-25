Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 594
Provincia di Bat: 97
Provincia di Brindisi: 257
Provincia di Foggia: 183
Provincia di Lecce: 673
Provincia di Taranto: 277
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 4
14.227
Persone attualmente positive
163
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.488.868
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 487.298
Provincia di Bat: 129.033
Provincia di Brindisi: 143.635
Provincia di Foggia: 212.515
Provincia di Lecce: 313.713
Provincia di Taranto: 204.968
Residenti fuori regione: 15.942
Provincia in definizione: 5.145