Il sondaggio diffuso da Yoodata per il brindisino è riferito al 19 settembre. È finalizzato ad evidenziare le caratteristiche di notorietà e fiducia riguardanti i papabili candidati presi in esame e anche per esponenti istituzionali del territorio. Campione del sondaggio costituito per il 51 per cento da donne.

Emerge Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne: 45 per cento di notorietà e 71 per cento di fiducia (molta+abbastanza) che diventa 82 per cento a Brindisi. Riguardo a questo parametro gli altri sei considerati nel sondaggio hanno percentuali minori, talvolta a livello di metà.