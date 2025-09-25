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Puglia, elezioni regionali: nel sondaggio Yoodata per il brindisino avanti Matarrelli, eclatante il dato della fiducia Indici notorietà e fiducia

25 Settembre 2025
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Il sondaggio diffuso da Yoodata per il brindisino è riferito al 19 settembre. È finalizzato ad evidenziare le caratteristiche di notorietà e fiducia riguardanti i papabili candidati presi in esame e anche per esponenti istituzionali del territorio. Campione del sondaggio costituito per il 51 per cento da donne.

Emerge Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne: 45 per cento di notorietà e 71 per cento di fiducia (molta+abbastanza) che diventa 82 per cento a Brindisi. Riguardo a questo parametro gli altri sei considerati nel sondaggio hanno percentuali minori, talvolta a livello di metà.

 

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