Un 52enne morto per il focolaio di Polignano a Mare. Dell vittima ha dato notizia il sindaco Domenico Vitto. Il deceduto era marito di una dipendente dell’azienda ortofrutticola in cui si è sviluppato il focolaio.

Raffaele Fitto e la sua famiglia sono in quarantena. Provvedimento che riguarda anche i non pochi contatti di Dario Iaia, sindaco di Sava che, positivo al test corona virus, è stato ricoverato all’ospedale “Moscati” di Taranto. Conseguenza della campagna elettorale per il candidato governatore della Puglia il quale, appunto, è entrato in contatto con Iaia e come lui numerose altre persone. Fitto e la moglie, positivi al test, sono asintomatici. Lo fa sapere lo stesso europarlamentare.

In una scuola di Taranto, l istituto comprensivo Frascolla, caso di positività riguardante docente. Altri 19 dipendenti in isolamento fiduciario. Scuola sottoposta a sanificazione.

A San Vito dei Normanni ieri, primo giorno di scuola, sospesa l’attività di un asilo privato, “Gian Burrasca”. Chiusura per la sanificazione, nessuna operatrice contagiata ma un bambino (e la mamma) è positivo al test corona virus. Aveva partecipato ad una festa di matrimonio a San Michele Salentino due settimane fa, numerosi contagiati.

Da oggi a Foggia mascherine obbligatorie anche all’aperto, ordinanza del sindaco Franco Landella.