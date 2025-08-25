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Lucera: sequestro di sigarette ritenute di contrabbando e fuochi pirotecnici Guardia di finanza

25 Agosto 2025
finanza nuova

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nei giorni scorsi, i militari della Tendenza della Guardia di Finanza di Lucera, nell’ambito di mirati servizi di controllo economico del territorio, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di sigarette di contrabbando e fuochi pirotecnici detenuti illegalmente.
L’intervento ha avuto luogo presso un esercizio commerciale dedito alla vendita di articoli per la casa, dove sono
stati rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, delle marche Marlboro, Winston,
Chesterfield e Camel, destinati alla distribuzione sul mercato nero.
Durante le attività ispettive, i finanzieri hanno inoltre scoperto circa 1.900 fuochi pirotecnici occultati in luoghi insoliti – tra cui l’interno di una fotocopiatrice – presumibilmente destinati alla vendita abusiva, in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza.
A seguito dell’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9.000
euro.
L’azione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economica messo in atto dalla Guardia di Finanza, volto a tutelare i consumatori, garantire il corretto funzionamento del mercato e salvaguardare la salute pubblica.


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