La situazione è tornata normale intorno alle 13.

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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Poco prima delle 12, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Canosa e Trani in direzione Pescara, si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 622.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su una corsia.

Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a trani, percorrere la Strada Statale 16 “Adriatica” e rientrare in autostrada a Canosa.

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Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.