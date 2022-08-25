Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 363
Provincia di Bat: 77
Provincia di Brindisi: 135
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 452
Provincia di Taranto: 136
Residenti fuori regione: 39
Provincia in definizione: 3
21.654
Persone attualmente positive
279
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.416.033
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.331
Provincia di Bat: 125.688
Provincia di Brindisi: 136.655
Provincia di Foggia: 205.117
Provincia di Lecce: 296.163
Provincia di Taranto: 196.839
Residenti fuori regione: 14.970
Provincia in definizione: 4.893