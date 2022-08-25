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6 Maggio 2026
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Puglia: 1446656 positivi a test corona virus, incremento di 1356 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 agosto 2022

1.356

Nuovi casi

9.238

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 363
Provincia di Bat: 77
Provincia di Brindisi: 135
Provincia di Foggia: 151
Provincia di Lecce: 452
Provincia di Taranto: 136
Residenti fuori regione: 39
Provincia in definizione: 3
21.654

Persone attualmente positive

279

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.446.656

Casi totali

12.418.085

Test eseguiti

1.416.033

Persone guarite

8.969

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.331
Provincia di Bat: 125.688
Provincia di Brindisi: 136.655
Provincia di Foggia: 205.117
Provincia di Lecce: 296.163
Provincia di Taranto: 196.839
Residenti fuori regione: 14.970
Provincia in definizione: 4.893

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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