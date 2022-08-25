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Noicattaro: verifica dei danni causati dalla grandinata di venerdì scorso Gravi conseguenze per i vigneti

25 Agosto 2022
301612687 610222570558626 2743306496278381158 n

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Come richiesto con nota n. 19951 del 21.08.2022 inviata dal Servizio Autonomo Agricoltura del Comune di Noicàttaro agli uffici regionali preposti e all’assessore regionale all’Agricoltura è stato eseguito un sopralluogo dai referenti regionali deputati a valutare i danni causati dalla grandinata dello scorso 19 agosto alle coltivazioni di uva in agro di Noicàttaro.

301261887 610222480558635 8276771294091206750 n“Restiamo in attesa del resoconto e della valutazione successiva per comprendere se vi sarà la possibilità di attingere dal fondo nazionale per le calamità per ottenere supporto economico. Il settore agricolo, già fortemente provato dal rincaro dei costi di lavorazione e produzione, deve essere concretamente e adeguatamente supportato dalle istituzioni e il solo ristoro dei danni subiti dai fenomeni atmosferici avversi, sempre più diffusi, non soddisfa certo le aspettative. Occorre facilitare e rendere più ‘accessibili’ le polizze assicurative mediante la stipula di convenzioni tra enti. Per questo, intendo proporre ai sindaci dei Comuni vocati alla produzione di uva da tavola l’attivazione di un tavolo tecnico per affrontare la tematica e discutere, anche assieme alle associazioni di categoria, tutte le condizioni necessarie a definire queste agevolazioni”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.


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