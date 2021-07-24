Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha deliberato il rinnovo dello schema disciplinare accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali,scaduto a maggio 2021, con Automobile club d’Italia(ACI).

Quest’ultimo—ente pubblico non economico che persegue scopi di assistenza tecnica stradale,legale,tributaria in campo automobilistico,gestione archivio PRA(pubblico registro automobilistico istituito con Regio decreto n.436 del 15 marzo 1927)—dovrà mantenere in costante aggiornamento e integrazione l’archivio fiscale automobilistico della Regione Puglia con tutti i dati,le movimentazioni e gli eventi afferenti ai soggetti passivi di imposta.

Inoltre gestire le attività di controllo con particolare riferimento alle esenzioni,alle agevolazioni e ai rimborsi con tempestività e adeguatezza,coordinare i flussi di avvisi bonari e di accertamento nonché la formazione delle liste di carico per la riscossione coattiva da affidare all’Agenzia nazionale della riscossione,guidare la rete di assistenza al cittadino per tutte le tematiche riguardanti la fiscalità dell’automobile.

In merito ai costi inerenti il rimborso delle tariffe fisse annuali gli stessi hanno subito una contrazione dovuta alle mansioni disimpegnate da ACI—in qualità di gestore del PRA—quale collettore dei dati dei tributi automobilistici ai fini del coordinamento degli archivi delle stesse imposte con il PRA : tutto questo ha consentito un risparmio di spesa complessivo pari al 20% rispetto alla precedente convenzione.

Per quanto riguarda il rimborso dei costi a consumo,sono stati stimati sulla base delle campagne di spedizione degli atti emessi nel corso dell’anno fiscale 2020 per la postalizzazione degli avvisi bonari e per la notificazione di quelli di ricognizione,fatti salvi eventuali aumenti tariffari dei servizi postali e dei volumi messi in spedizione o notificazione nei periodi di vigenza del contratto tra Regione e ACI.

La spesa a carico della Regione quantificata in euro 10.000.000,00 per l’anno 2021 e 10.117.000,00 euro per l’anno 2022.

Presidente di Automobile club d’Italia è l’ing.Angelo Sticchi Damiani,leccese, confermato nella carica per il quadriennio 2021-2024. Terzo mandato,ottenenuto il 94% dei voti dell’Assemblea generale.

Organi gestionali dell’ACI sono il Consiglio generale,Consiglio sportivo nazionale,Giunta sportiva, Comitato esecutivo.

Dal giorno 27 febbraio 2019 nelle Commissioni preposte del Parlamento risulta in discussione la proposta di Legge,firmata dall’on.Adriana Spessotto(M5S) e altri, con oggetto la “Soppressione del pubblico registro automobilistico(PRA) e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi”.