Regione Puglia: stanziamenti ai Comuni per aree dedicate ai cani

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato i criteri e le modalità per la concessione(annualità 2025-2026-2027) di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione, ex novo, di aree dedicate ai cani in zone accessibili al pubblico.

Stanziati 500 mila euro suddivisi così: 200 mila euro anno 2025 , 150 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di promuovere e sostenere la sicurezza delle strade pubbliche e nel contempo il benessere animale, la socializzazione e il miglioramento delle condizioni igieniche. Previsto l’Avviso Pubblico in cui verranno specificati gli elementi di definizione del provvedimento( trasmissione richieste, modalità formulazione, cronologia, eccetera).

La popolazione canina padronale della Puglia è in gran parte senza appositi spazi di proprietà

all’aperto, motivo per cui “spesso gli animali non possono esprimere al meglio le loro esigenze fisiologiche ed etologiche”. Pertanto le aree pubbliche da mettere in opera garantiranno sicurezza sia ai proprietari sia ai cani visto che saranno dotate di recinzioni e zone separate per cani di diverse dimensioni; favoriranno il miglioramento delle condizioni igieniche delle strade pubbliche stante che verrà ridotta la presenza di deiezioni su strade e marciapiedi migliorando la pulizia generale della città ; inoltre agevolare il benessere dei cani tramite la libera attività motoria in ampi spazi riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle superfici a verde pubblico.

I requisiti obbligatori per accedere ai contributi economici regionali sono, tra gli altri, i seguenti : utilizzo suolo di proprietà del Comune che presenta istanza, cofinanziamento almeno del 30% delle spese per la creazione dell’intervento.

La popolazione canina pugliese, con proprietario, è formata da 422.982 esemplari( dati aggiornati al 31 dicembre 2024 dal Sistema nazionale anagrafe degli Animali da compagnia) , divisa per provincia in questo modo :

-Bari 120.209

-Bat 26.662

-Foggia 57.077

-Taranto 59.294

-Lecce 109.659

Brindisi 50.084.