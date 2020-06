Di seguito il comunicato:

Alle ore 19.00 di martedì 23 giugno, presso la sala “Mar.Magg. M.O.V.C. DI GENNARO Vincenzo Carlo” della Caserma “CHIAFFREDO BERGIA”, sede del Comando Legione Carabinieri Puglia, alla presenza del Comandante, Generale Alfonso Manzo, del suo Stato Maggiore, del Comandante Provinciale, dei Comandanti delle Compagnie di Barletta e Foggia, di una rappresentanza del Rotary Club Bari Sud, si è tenuta, in forma ridotta per le note prescrizioni legate all’emergenza epidemica in atto, la cerimonia per l’edizione 2020 del Premio annuale “Mario La Pesa”. L’evento prende il nome dal Presidente del predetto Rotary Club che, per la prima volta nel 1980, istituì una donazione annuale in favore di un orfano di militari dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il Presidente del Rotary Club Bari Sud, Ing. Roberto SCARAVAGLIONE, ha consegnato il premio a CHIARO Mattia, di anni 9, orfano del Mar. Magg. CHIARO Luigi, deceduto a Barletta il 2 febbraio 2020, ed a SCADUTO Noemi, di anni 26, orfana dell’App.Sc.Q.S. SCADUTO Ciro, deceduto a Foggia il 20 dicembre 2019. La simbolica liberalità consentirà ai due orfani di affrontare con più serenità gli studi futuri.

Quest’anno la celebrazione ha avuto luogo in forma ridotta e con un numero di partecipanti contenuto per le note limitazioni volte a mitigare/prevenire il contagio da covid-19.

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Club Bari Sud e del Comandante della Legione Carabinieri Puglia Gen. B. Alfonso MANZO, si è proceduto alla consegna del premio agli orfani e, in un clima di solidarietà, al rituale scambio di doni fra le due istituzioni.