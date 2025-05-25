Si vota. Apertura dei seggi alle 7 e chiusura alle 23, per questa prima giornata di votazioni. Domani seggi aperti dalle 7 alle 15. A seguire lo scrutinio.
Dei 117 Comuni italiani chiamati a queste elezioni amministrative, dieci sono pugliesi. Eventuali ballottaggi per la scelta dei nuovi sindaci, 8 e 9 giugno.
Città metropolitana di Bari
Triggiano
Provincia Bat
San Ferdinando di Puglia
Provincia di Foggia
Carapelle
Castelluccio dei Sauri
Lesina
Orta Nova
Provincia di Lecce
Corsano
Taviano
Provincia di Taranto
Massafra
Taranto