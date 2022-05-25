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Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Leone Moressa:

Lo studio della Fondazione Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, su dati MEF – Dipartimento delle Finanze, fotografa le dichiarazioni dei redditi 2021, le prime a risentire della pandemia.

Effetto Covid. Dalle dichiarazioni dei redditi 2021 (a.i. 2020) emerge il contributo della componente immigrata alla fiscalità nazionale: si tratta di 4,17 milioni di contribuenti, che hanno dichiarato 57,5 miliardi di euro di redditi e versato 8,2 miliardi di euro di Irpef. Nel 2020, per la prima volta, diminuisce il numero dei contribuenti nati all’estero (-1,8%). L’impatto della pandemia è ancora più evidente sul volume dei redditi dichiarati (-4,3%) e su quello dell’Irpef versata (-8,5%).

Disuguaglianza di reddito. Tra i contribuenti nati all’estero, quasi la metà (48,7%) ha dichiarato un reddito annuo inferiore a 10 mila euro. Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il 29,5% dei contribuenti. Per entrambi i gruppi la componente compresa tra 10 e 25 mila euro rappresenta circa 40 contribuenti su 100 (39,8% per i nati all’estero e 40,0% per i nati in Italia). Molto diversa invece la situazione per i redditi oltre 25 mila euro: appena l’11,5% dei contribuenti nati all’estero si colloca in questa fascia (solo l’1,8% sopra i 50 mila), contro il 30,5% dei nati in Italia (6,0% sopra i 50 mila).

Concentrazione al Centro-Nord. Oltre la metà dei contribuenti nati all’estero si concentra in quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Mediamente i contribuenti stranieri rappresentano il 10,1% del totale, ma nelle regioni del Centro-Nord i valori si alzano, raggiungendo il valore massimo in Trentino A.A. (15,4%).

Tuttavia, il differenziale tra redditi tra nati in Italia e nati all’estero rimane piuttosto elevato: mediamente, in Italia, un contribuente nato all’estero ha dichiarato 14.360 euro, 8 mila euro in meno rispetto ad un contribuente italiano. Differenza che sale oltre i 10 mila euro in quattro regioni. I contribuenti nati all’estero “più ricchi” sono in Lombardia e Friuli V.G. (oltre 16 mila euro); i più poveri, invece, si registrano in Calabria, con meno di 9 mila euro annui.

A livello provinciale, il primato spetta a Prato, con 23,4 contribuenti stranieri ogni 100. Tra le grandi città, Milano registra un’incidenza del 14,5%. Nettamente superiori alla media nazionale anche Genova e Firenze.

Dettaglio per Paese d’origine. Il 15,7% dei contribuenti nati all’estero è nato in Romania (654 mila). Seguono Albania (330 mila), Marocco (255 mila) e Cina (192 mila).

Mediamente la componente femminile si attesta al 44,6%, con picchi molto più alti tra i paesi dell’Est Europa (Ucraina, Moldavia, Polonia) e dell’America Latina (Perù, Brasile).

Mediamente, ciascun contribuente nato all’estero nel 2021 ha dichiarato 14.360 euro e versato Irpef per 3.270. I paesi Ue e dell’Europa occidentale presentano generalmente valori più alti, in linea con i nati in Italia.

Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, “i contribuenti immigrati in Italia rappresentano una componente importante per la fiscalità nazionale, anche se il loro potenziale è ancora limitato a causa di irregolarità, lavoro nero e scarsa mobilità sociale”.

VEDI TABELLE ALLEGATE

Serie storica dei contribuenti nati all’estero per anno d’imposta (dati in milioni)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

Serie storica di Redditi dichiarati e Irpef versata da nati all’estero (dati in Miliardi di euro)[1]

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

Distribuzione dei contribuenti per classe di reddito e Paese di nascita (a.i. 2020)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

Contribuenti nati all’estero per Paese di nascita (a.i. 2020)

Primi 20 Paesi N. Contribuenti Distribuzione % % F Media Redditi dichiarati Media IRPEF versata ROMANIA 653.843 15,7% 52,1% 12.110 2.170 ALBANIA 330.190 7,9% 38,8% 14.780 2.450 MAROCCO 255.091 6,1% 27,5% 12.930 1.940 CINA 191.542 4,6% 47,1% 12.520 4.760 SVIZZERA 149.259 3,6% 49,4% 21.410 5.320 GERMANIA 145.732 3,5% 52,6% 18.780 5.120 MOLDAVIA 141.988 3,4% 60,4% 12.360 1.980 UCRAINA 140.246 3,4% 74,4% 9.720 1.720 INDIA 113.983 2,7% 17,7% 13.290 2.130 FILIPPINE 105.112 2,5% 46,9% 10.570 1.700 BANGLADESH 100.587 2,4% 4,6% 10.270 1.260 FRANCIA 95.962 2,3% 58,3% 22.210 6.480 PAKISTAN 88.313 2,1% 4,5% 10.520 1.600 SENEGAL 82.432 2,0% 13,2% 12.340 1.730 EGITTO 80.772 1,9% 11,0% 13.900 2.940 PERU’ 78.529 1,9% 57,9% 13.260 2.200 TUNISIA 72.310 1,7% 24,7% 13.810 2.760 POLONIA 67.305 1,6% 72,1% 12.570 3.030 BRASILE 64.563 1,5% 61,4% 14.720 3.930 NIGERIA 62.166 1,5% 32,4% 8.730 1.580 TOTALE 4.170.376 100,0% 44,6% 14.360 3.270

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

Contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)[2]

Regione Contribuenti nati all’estero Distrib. % % su tot. Contribuenti % F Contribuenti % F Redditi Lombardia 884.648 21,2% 12,2% 41,8% 33,5% Emilia Romagna 459.226 11,0% 13,6% 45,7% 36,2% Veneto 452.351 10,8% 12,5% 43,4% 33,8% Lazio 427.251 10,2% 11,0% 47,9% 41,0% Toscana 329.794 7,9% 12,1% 46,9% 39,8% Piemonte 322.846 7,7% 10,2% 45,8% 36,1% Campania 173.360 4,2% 5,4% 41,7% 34,1% Sicilia 151.833 3,6% 5,3% 41,3% 38,0% Liguria 149.224 3,6% 12,8% 40,6% 35,0% Friuli Venezia Giulia 133.026 3,2% 14,3% 46,9% 37,4% Trentino Alto Adige 131.005 3,1% 15,4% 44,9% 39,7% Puglia 129.237 3,1% 5,0% 43,7% 37,5% Marche 116.064 2,8% 10,4% 47,0% 38,0% Abruzzo 85.984 2,1% 9,5% 46,2% 36,7% Calabria 70.225 1,7% 6,0% 45,6% 41,8% Umbria 67.809 1,6% 10,9% 49,7% 39,8% Sardegna 41.132 1,0% 3,9% 50,6% 41,9% Basilicata 19.933 0,5% 5,4% 42,8% 33,8% Molise 13.272 0,3% 6,4% 44,4% 37,9% Valle d’Aosta 9.381 0,2% 9,7% 52,8% 45,1% Totale 4.170.376 100,0% 10,1% 44,6% 36,3%

Regione Volume redditi MLD Media Estero (euro) Media Ita (euro) Volume IRPREF MLD Media Estero (euro) Media Ita (euro) Lombardia 14,1 16.550 26.520 2,2 3.860 6.600 Emilia Romagna 6,7 15.030 25.030 0,9 3.010 5.770 Veneto 6,8 15.510 23.520 0,9 3.140 5.390 Lazio 5,3 13.160 24.690 0,8 3.550 6.580 Toscana 4,3 13.720 23.080 0,6 3.090 5.290 Piemonte 4,8 15.400 23.830 0,7 3.470 5.460 Campania 1,8 11.120 18.040 0,2 2.970 4.470 Sicilia 1,6 10.870 17.320 0,2 2.540 4.290 Liguria 1,8 12.660 23.910 0,3 2.750 5.640 Friuli Venezia Giulia 2,1 16.070 23.640 0,3 3.380 5.350 Trentino Alto Adige 1,8 14.325 25.258 0,3 3.212 5.862 Puglia 1,3 10.730 17.250 0,2 2.520 4.060 Marche 1,5 13.640 21.160 0,2 2.830 4.660 Abruzzo 1,1 13.620 19.150 0,2 3.180 4.510 Calabria 0,6 8.920 16.050 0,1 2.130 3.950 Umbria 0,8 12.720 21.460 0,1 2.470 4.830 Sardegna 0,5 12.330 18.540 0,1 3.110 4.310 Basilicata 0,2 11.180 17.230 0,0 2.890 3.930 Molise 0,2 11.990 17.150 0,0 2.800 4.130 Valle d’Aosta 0,1 13.640 23.590 0,0 2.570 5.220 Totale 57,5 14.360 22.360 8,2 3.270 5.430

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

IRPEF versata dai contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)

Prime 20 Province per Numero di contribuenti nati all’estero Prime 20 Province per Incidenza % contribuenti nati all’estero / totale Provincia Contribuenti nati estero % su tot contribuenti Provincia Contribuenti nati estero % su tot contribuenti MILANO 344.273 14,5% PRATO 45.506 23,4% ROMA 338.590 11,8% BOLZANO 72.028 16,8% TORINO 161.547 9,9% PORDENONE 38.567 16,4% BRESCIA 120.507 13,3% GORIZIA 17.567 16,2% FIRENZE 101.723 13,7% PIACENZA 34.785 16,0% BOLOGNA 99.653 12,8% PARMA 51.657 15,3% VERONA 98.323 14,2% TRIESTE 26.371 14,7% GENOVA 93.811 14,4% MILANO 344.273 14,5% BERGAMO 92.465 11,6% RIMINI 37.402 14,5% TREVISO 90.595 13,9% GENOVA 93.811 14,4% PADOVA 78.697 11,5% VERONA 98.323 14,2% VICENZA 76.066 12,0% RAVENNA 42.664 14,1% VENEZIA 75.580 12,0% TREVISO 90.595 13,9% NAPOLI 75.517 4,7% TRENTO 58.977 13,9% MODENA 73.080 13,8% MODENA 73.080 13,8% BOLZANO 72.028 16,8% FIRENZE 101.723 13,7% VARESE 60.710 9,7% MANTOVA 40.549 13,5% TRENTO 58.977 13,9% FORLI’-CESENA 40.755 13,4% MONZA BRIANZA 58.934 9,3% BRESCIA 120.507 13,3% PERUGIA 52.681 11,3% REGGIO E. 51.711 13,3%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-OVEST)

PIEMONTE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) TORINO 161.547 9,9% 2.534 16.510 8.220 424 4.190 1.560 CUNEO 51.555 11,7% 695 13.890 9.010 85 2.500 2.620 ALESSANDRIA 33.047 10,8% 453 14.250 8.590 58 2.730 2.500 NOVARA 27.277 10,2% 419 15.940 8.690 60 3.470 2.200 ASTI 18.459 11,9% 241 13.590 8.550 30 2.450 2.530 VERCELLI 11.193 8,8% 152 14.310 8.200 20 2.810 2.120 VERBANIA 10.016 8,8% 116 12.650 8.310 15 2.800 1.900 BIELLA 9.752 7,3% 141 14.970 7.380 19 3.070 1.770 VALLE D’AOSTA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) AOSTA 9.381 9,7% 124 13.640 9.950 16 2.570 2.650 LOMBARDIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) MILANO 344.273 14,5% 5.843 17.860 13.410 1.075 5.080 3.400 BRESCIA 120.507 13,3% 1.804 15.360 8.220 223 2.860 2.600 BERGAMO 92.465 11,6% 1.482 16.510 7.560 200 3.260 2.330 VARESE 60.710 9,7% 937 16.120 8.320 140 3.600 2.200 MONZA BRIANZA 58.934 9,3% 943 16.600 10.000 140 3.570 2.930 PAVIA 44.137 11,1% 623 14.630 9.400 84 2.890 2.740 COMO 41.573 9,8% 621 15.730 8.170 94 3.590 2.150 MANTOVA 40.549 13,5% 585 14.800 8.410 73 2.750 2.440 CREMONA 29.762 11,3% 447 15.480 8.530 57 2.800 2.650 LECCO 22.071 8,9% 344 16.080 9.820 46 3.040 3.120 LODI 19.419 11,7% 297 15.770 8.690 38 2.770 2.840 SONDRIO 10.248 7,6% 134 13.860 7.380 18 2.650 2.030 LIGURIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) GENOVA 93.811 14,4% 1.123 12.460 12.950 174 2.810 3.290 SAVONA 20.216 9,9% 253 13.160 9.520 31 2.590 2.610 IMPERIA 18.553 12,3% 213 12.410 7.790 27 2.590 1.970 LA SPEZIA 16.644 10,4% 215 13.410 9.680 27 2.750 2.550

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-EST)

VENETO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) VERONA 98.323 14,2% 1.399 14.600 9.160 188 3.010 2.480 TREVISO 90.595 13,9% 1.501 16.940 6.730 217 3.410 2.040 PADOVA 78.697 11,5% 1.188 15.540 9.030 168 3.260 2.560 VICENZA 76.066 12,0% 1.241 16.670 7.110 167 3.180 2.210 VENEZIA 75.580 12,0% 1.020 13.960 8.890 130 2.760 2.410 BELLUNO 18.273 11,3% 306 17.040 5.390 44 3.250 1.600 ROVIGO 14.817 8,3% 180 12.570 8.060 24 2.870 1.560 TRENTINO ALTO ADIGE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) BOLZANO 72.028 16,8% 1.045 14.830 11.940 164 3.540 3.010 TRENTO 58.977 13,9% 792 13.710 10.080 102 2.800 2.380 FRIULI VENEZIA GIULIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) UDINE 50.521 12,5% 815 16.520 6.490 123 3.580 1.620 PORDENONE 38.567 16,4% 645 17.020 6.560 93 3.310 1.900 TRIESTE 26.371 14,7% 382 14.950 10.810 59 3.540 2.550 GORIZIA 17.567 16,2% 247 14.350 8.280 31 2.720 2.240 EMILIA ROMAGNA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) BOLOGNA 99.653 12,8% 1.497 15.500 11.950 207 3.220 3.170 MODENA 73.080 13,8% 1.164 16.370 9.330 167 3.460 2.460 REGGIO EMILIA 51.711 13,3% 794 15.800 9.550 108 3.180 2.680 PARMA 51.657 15,3% 826 16.390 10.470 118 3.310 3.190 RAVENNA 42.664 14,1% 569 13.690 9.930 70 2.520 2.710 FORLI’-CESENA 40.755 13,4% 572 14.390 8.230 72 2.650 2.270 RIMINI 37.402 14,5% 425 11.830 9.000 48 2.250 2.460 PIACENZA 34.785 16,0% 522 15.430 9.520 68 2.790 3.170 FERRARA 27.519 10,2% 335 12.550 9.870 42 2.550 2.350

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (CENTRO)

TOSCANA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) FIRENZE 101.723 13,7% 1.424 14.710 10.400 227 3.740 2.140 PRATO 45.506 23,4% 596 13.820 9.340 94 3.370 1.790 PISA 29.577 9,8% 393 13.890 9.530 51 2.970 2.400 AREZZO 29.125 11,5% 356 12.690 9.260 42 2.370 2.420 LUCCA 25.404 9,1% 335 13.770 8.550 46 2.980 2.280 SIENA 24.692 12,3% 328 13.710 9.800 43 2.810 2.510 PISTOIA 22.759 10,8% 291 13.320 7.760 35 2.550 2.030 LIVORNO 22.163 9,2% 265 12.550 10.070 33 2.550 2.600 GROSSETO 17.830 10,8% 198 11.500 9.340 22 2.150 2.630 MASSA CARRARA 11.015 8,1% 139 13.350 7.930 18 2.800 2.120 MARCHE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) ANCONA 36.466 10,5% 481 13.590 9.050 58 2.670 2.310 PESARO URBINO 29.209 11,1% 420 14.800 6.570 55 3.050 1.750 MACERATA 24.736 10,8% 310 12.980 7.700 37 2.640 1.820 ASCOLI PICENO 13.432 8,9% 174 13.390 6.500 24 3.100 1.360 FERMO 12.221 9,8% 148 12.600 6.440 19 2.820 1.210 UMBRIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) PERUGIA 52.681 11,3% 661 13.010 8.480 78 2.500 2.320 TERNI 15.128 9,6% 169 11.670 9.710 19 2.350 2.500 LAZIO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) ROMA 338.590 11,8% 4.332 13.570 13.120 683 3.870 3.420 LATINA 41.416 10,9% 463 11.580 7.610 53 2.300 2.330 VITERBO 19.685 9,2% 202 10.730 8.990 21 2.100 2.560 FROSINONE 18.917 6,1% 232 12.970 5.480 31 2.860 1.340 RIETI 8.643 8,2% 87 10.790 9.410 10 2.190 2.440

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (SUD)

ABRUZZO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) TERAMO 24.611 11,4% 330 13.970 4.150 47 3.370 650 CHIETI 21.991 8,2% 286 13.580 5.160 37 2.920 1.460 PESCARA 19.704 9,1% 268 14.510 5.330 40 3.810 1.030 L’AQUILA 19.678 9,5% 233 12.360 7.690 27 2.590 2.230 MOLISE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) CAMPOBASSO 9.557 6,4% 111 12.110 5.080 14 2.870 1.210 ISERNIA 3.715 6,3% 41 11.660 5.370 5 2.600 1.640 PUGLIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) BARI 36.289 4,5% 420 11.990 6.630 51 2.740 1.710 LECCE 33.240 6,4% 358 11.600 4.960 45 2.880 1.120 FOGGIA 26.743 7,0% 217 8.400 7.800 21 1.820 1.960 TARANTO 13.395 3,7% 136 10.760 7.060 17 2.570 1.480 BRINDISI 11.573 4,5% 119 10.870 5.720 14 2.440 1.270 B.A.T. 7.997 3,4% 70 9.040 6.490 7 2.060 1.560 CAMPANIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) NAPOLI 75.517 4,7% 800 11.500 7.400 126 3.480 1.270 SALERNO 41.139 6,2% 412 10.370 6.830 44 2.270 1.890 CASERTA 31.831 6,2% 287 10.090 7.460 32 2.370 1.880 AVELLINO 16.102 6,1% 193 12.530 4.410 25 2.950 1.180 BENEVENTO 8.771 5,0% 104 12.450 4.090 16 3.790 360 BASILICATA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) POTENZA 11.250 4,7% 135 12.420 4.790 19 3.350 560 MATERA 8.683 6,6% 81 9.590 7.670 9 2.230 1.730 CALABRIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) COSENZA 29.002 6,7% 256 9.180 6.440 26 2.120 1.770 REGGIO CALABRIA 18.042 5,5% 143 8.420 8.090 14 2.120 1.870 CATANZARO 12.108 5,6% 106 9.510 7.500 11 2.200 2.050 CROTONE 5.822 6,2% 47 8.480 6.560 5 2.120 1.560 VIBO VALENTIA 5.251 5,4% 40 8.240 7.020 4 2.020 1.630

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (ISOLE)

SICILIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) PALERMO 28.267 4,2% 314 11.570 7.040 40 2.960 1.770 CATANIA 26.025 4,3% 287 11.600 6.210 36 2.770 1.660 RAGUSA 22.264 11,0% 202 9.290 6.580 15 1.580 2.140 MESSINA 20.012 5,2% 205 10.820 7.020 24 2.470 1.840 TRAPANI 15.365 6,0% 133 9.220 7.000 14 2.350 1.630 AGRIGENTO 15.073 6,1% 152 10.740 4.520 17 2.410 1.350 SIRACUSA 13.255 5,7% 162 12.670 4.900 22 3.050 1.240 CALTANISSETTA 6.993 4,7% 70 10.420 5.690 8 2.470 1.560 ENNA 4.579 4,6% 51 11.640 3.790 6 2.550 1.150 SARDEGNA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi (Milioni euro) Reddito medio (euro) Diff. Redditi ITA-STRA (euro) Volume IRPEF (Milioni euro) IRPEF media (euro) Diff. IRPEF ITA-STRA (euro) SASSARI 15.914 4,9% 172 11.470 6.890 23 2.570 1.700 CAGLIARI 11.090 4,0% 151 14.530 7.640 28 4.680 780 SUD-SARDEGNA 5.503 2,5% 61 11.620 4.630 8 2.510 940 NUORO 5.389 3,9% 58 11.570 5.050 7 2.450 1.180 ORISTANO 3.236 3,1% 36 11.630 5.230 5 2.560 1.240

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

[1] I valori degli anni precedenti al 2020 sono rivalutati utilizzando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI)

[2] Il totale include 2.775 contribuenti nati all’estero (0,1% del totale) di cui non è specificata la regione di residenza