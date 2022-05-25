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Puglia, circa 130mila contribuenti immigrati: redditi per oltre un miliardo di euro DATI REGIONI E PROVINCE Dichiarazioni 2021: in Italia oltre sono quattro milioni, in calo per la prima volta. Effetto Covid

25 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Leone Moressa:

Lo studio della Fondazione Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, su dati MEF – Dipartimento delle Finanze, fotografa le dichiarazioni dei redditi 2021, le prime a risentire della pandemia.

 

Effetto Covid. Dalle dichiarazioni dei redditi 2021 (a.i. 2020) emerge il contributo della componente immigrata alla fiscalità nazionale: si tratta di 4,17 milioni di contribuenti, che hanno dichiarato 57,5 miliardi di euro di redditi e versato 8,2 miliardi di euro di Irpef. Nel 2020, per la prima volta, diminuisce il numero dei contribuenti nati all’estero (-1,8%). L’impatto della pandemia è ancora più evidente sul volume dei redditi dichiarati (-4,3%) e su quello dell’Irpef versata (-8,5%).

 

Disuguaglianza di reddito. Tra i contribuenti nati all’estero, quasi la metà (48,7%) ha dichiarato un reddito annuo inferiore a 10 mila euro. Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il 29,5% dei contribuenti. Per entrambi i gruppi la componente compresa tra 10 e 25 mila euro rappresenta circa 40 contribuenti su 100 (39,8% per i nati all’estero e 40,0% per i nati in Italia). Molto diversa invece la situazione per i redditi oltre 25 mila euro: appena l’11,5% dei contribuenti nati all’estero si colloca in questa fascia (solo l’1,8% sopra i 50 mila), contro il 30,5% dei nati in Italia (6,0% sopra i 50 mila).

 

Concentrazione al Centro-Nord. Oltre la metà dei contribuenti nati all’estero si concentra in quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Mediamente i contribuenti stranieri rappresentano il 10,1% del totale, ma nelle regioni del Centro-Nord i valori si alzano, raggiungendo il valore massimo in Trentino A.A. (15,4%).

Tuttavia, il differenziale tra redditi tra nati in Italia e nati all’estero rimane piuttosto elevato: mediamente, in Italia, un contribuente nato all’estero ha dichiarato 14.360 euro, 8 mila euro in meno rispetto ad un contribuente italiano. Differenza che sale oltre i 10 mila euro in quattro regioni. I contribuenti nati all’estero “più ricchi” sono in Lombardia e Friuli V.G. (oltre 16 mila euro); i più poveri, invece, si registrano in Calabria, con meno di 9 mila euro annui.

A livello provinciale, il primato spetta a Prato, con 23,4 contribuenti stranieri ogni 100. Tra le grandi città, Milano registra un’incidenza del 14,5%. Nettamente superiori alla media nazionale anche Genova e Firenze.

 

Dettaglio per Paese d’origine. Il 15,7% dei contribuenti nati all’estero è nato in Romania (654 mila). Seguono Albania (330 mila), Marocco (255 mila) e Cina (192 mila).

Mediamente la componente femminile si attesta al 44,6%, con picchi molto più alti tra i paesi dell’Est Europa (Ucraina, Moldavia, Polonia) e dell’America Latina (Perù, Brasile).

Mediamente, ciascun contribuente nato all’estero nel 2021 ha dichiarato 14.360 euro e versato Irpef per 3.270. I paesi Ue e dell’Europa occidentale presentano generalmente valori più alti, in linea con i nati in Italia.

 

Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, “i contribuenti immigrati in Italia rappresentano una componente importante per la fiscalità nazionale, anche se il loro potenziale è ancora limitato a causa di irregolarità, lavoro nero e scarsa mobilità sociale”.

 

VEDI TABELLE ALLEGATE

 

Serie storica dei contribuenti nati all’estero per anno d’imposta (dati in milioni)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

Serie storica di Redditi dichiarati e Irpef versata da nati all’estero (dati in Miliardi di euro)[1]

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

Distribuzione dei contribuenti per classe di reddito e Paese di nascita (a.i. 2020)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

Contribuenti nati all’estero per Paese di nascita (a.i. 2020)

Primi

20 Paesi

 N. Contribuenti Distribuzione % % F Media Redditi dichiarati Media IRPEF versata
ROMANIA 653.843 15,7% 52,1% 12.110 2.170
ALBANIA 330.190 7,9% 38,8% 14.780 2.450
MAROCCO 255.091 6,1% 27,5% 12.930 1.940
CINA 191.542 4,6% 47,1% 12.520 4.760
SVIZZERA 149.259 3,6% 49,4% 21.410 5.320
GERMANIA 145.732 3,5% 52,6% 18.780 5.120
MOLDAVIA 141.988 3,4% 60,4% 12.360 1.980
UCRAINA 140.246 3,4% 74,4% 9.720 1.720
INDIA 113.983 2,7% 17,7% 13.290 2.130
FILIPPINE 105.112 2,5% 46,9% 10.570 1.700
BANGLADESH 100.587 2,4% 4,6% 10.270 1.260
FRANCIA 95.962 2,3% 58,3% 22.210 6.480
PAKISTAN 88.313 2,1% 4,5% 10.520 1.600
SENEGAL 82.432 2,0% 13,2% 12.340 1.730
EGITTO 80.772 1,9% 11,0% 13.900 2.940
PERU’ 78.529 1,9% 57,9% 13.260 2.200
TUNISIA 72.310 1,7% 24,7% 13.810 2.760
POLONIA 67.305 1,6% 72,1% 12.570 3.030
BRASILE 64.563 1,5% 61,4% 14.720 3.930
NIGERIA 62.166 1,5% 32,4% 8.730 1.580
TOTALE 4.170.376 100,0% 44,6% 14.360 3.270

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

Contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)[2]

Regione Contribuenti

nati all’estero

 Distrib. % % su

tot. Contribuenti

 % F

Contribuenti

 % F

Redditi
Lombardia 884.648 21,2% 12,2% 41,8% 33,5%
Emilia Romagna 459.226 11,0% 13,6% 45,7% 36,2%
Veneto 452.351 10,8% 12,5% 43,4% 33,8%
Lazio 427.251 10,2% 11,0% 47,9% 41,0%
Toscana 329.794 7,9% 12,1% 46,9% 39,8%
Piemonte 322.846 7,7% 10,2% 45,8% 36,1%
Campania 173.360 4,2% 5,4% 41,7% 34,1%
Sicilia 151.833 3,6% 5,3% 41,3% 38,0%
Liguria 149.224 3,6% 12,8% 40,6% 35,0%
Friuli Venezia Giulia 133.026 3,2% 14,3% 46,9% 37,4%
Trentino Alto Adige 131.005 3,1% 15,4% 44,9% 39,7%
Puglia 129.237 3,1% 5,0% 43,7% 37,5%
Marche 116.064 2,8% 10,4% 47,0% 38,0%
Abruzzo 85.984 2,1% 9,5% 46,2% 36,7%
Calabria 70.225 1,7% 6,0% 45,6% 41,8%
Umbria 67.809 1,6% 10,9% 49,7% 39,8%
Sardegna 41.132 1,0% 3,9% 50,6% 41,9%
Basilicata 19.933 0,5% 5,4% 42,8% 33,8%
Molise 13.272 0,3% 6,4% 44,4% 37,9%
Valle d’Aosta 9.381 0,2% 9,7% 52,8% 45,1%
Totale 4.170.376 100,0% 10,1% 44,6% 36,3%

 

 

Regione Volume redditi

MLD

 Media Estero

(euro)

 Media Ita

(euro)

 Volume IRPREF

MLD

 Media Estero

(euro)

 Media Ita

(euro)
Lombardia 14,1 16.550 26.520 2,2 3.860 6.600
Emilia Romagna 6,7 15.030 25.030 0,9 3.010 5.770
Veneto 6,8 15.510 23.520 0,9 3.140 5.390
Lazio 5,3 13.160 24.690 0,8 3.550 6.580
Toscana 4,3 13.720 23.080 0,6 3.090 5.290
Piemonte 4,8 15.400 23.830 0,7 3.470 5.460
Campania 1,8 11.120 18.040 0,2 2.970 4.470
Sicilia 1,6 10.870 17.320 0,2 2.540 4.290
Liguria 1,8 12.660 23.910 0,3 2.750 5.640
Friuli Venezia Giulia 2,1 16.070 23.640 0,3 3.380 5.350
Trentino Alto Adige 1,8 14.325 25.258 0,3 3.212 5.862
Puglia 1,3 10.730 17.250 0,2 2.520 4.060
Marche 1,5 13.640 21.160 0,2 2.830 4.660
Abruzzo 1,1 13.620 19.150 0,2 3.180 4.510
Calabria 0,6 8.920 16.050 0,1 2.130 3.950
Umbria 0,8 12.720 21.460 0,1 2.470 4.830
Sardegna 0,5 12.330 18.540 0,1 3.110 4.310
Basilicata 0,2 11.180 17.230 0,0 2.890 3.930
Molise 0,2 11.990 17.150 0,0 2.800 4.130
Valle d’Aosta 0,1 13.640 23.590 0,0 2.570 5.220
Totale 57,5 14.360 22.360 8,2 3.270 5.430

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

IRPEF versata dai contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)

Prime 20 Province per

Numero di contribuenti nati all’estero

   Prime 20 Province per

Incidenza % contribuenti nati all’estero / totale
Provincia Contribuenti nati estero % su tot contribuenti   Provincia Contribuenti nati estero % su tot contribuenti
MILANO 344.273 14,5% PRATO 45.506 23,4%
ROMA 338.590 11,8% BOLZANO 72.028 16,8%
TORINO 161.547 9,9% PORDENONE 38.567 16,4%
BRESCIA 120.507 13,3% GORIZIA 17.567 16,2%
FIRENZE 101.723 13,7% PIACENZA 34.785 16,0%
BOLOGNA 99.653 12,8% PARMA 51.657 15,3%
VERONA 98.323 14,2% TRIESTE 26.371 14,7%
GENOVA 93.811 14,4% MILANO 344.273 14,5%
BERGAMO 92.465 11,6% RIMINI 37.402 14,5%
TREVISO 90.595 13,9% GENOVA 93.811 14,4%
PADOVA 78.697 11,5% VERONA 98.323 14,2%
VICENZA 76.066 12,0% RAVENNA 42.664 14,1%
VENEZIA 75.580 12,0% TREVISO 90.595 13,9%
NAPOLI 75.517 4,7% TRENTO 58.977 13,9%
MODENA 73.080 13,8% MODENA 73.080 13,8%
BOLZANO 72.028 16,8% FIRENZE 101.723 13,7%
VARESE 60.710 9,7% MANTOVA 40.549 13,5%
TRENTO 58.977 13,9% FORLI’-CESENA 40.755 13,4%
MONZA BRIANZA 58.934 9,3% BRESCIA 120.507 13,3%
PERUGIA 52.681 11,3% REGGIO E. 51.711 13,3%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-OVEST)

PIEMONTE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
TORINO 161.547 9,9% 2.534 16.510 8.220 424 4.190 1.560
CUNEO 51.555 11,7% 695 13.890 9.010 85 2.500 2.620
ALESSANDRIA 33.047 10,8% 453 14.250 8.590 58 2.730 2.500
NOVARA 27.277 10,2% 419 15.940 8.690 60 3.470 2.200
ASTI 18.459 11,9% 241 13.590 8.550 30 2.450 2.530
VERCELLI 11.193 8,8% 152 14.310 8.200 20 2.810 2.120
VERBANIA 10.016 8,8% 116 12.650 8.310 15 2.800 1.900
BIELLA 9.752 7,3% 141 14.970 7.380 19 3.070 1.770
VALLE D’AOSTA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
AOSTA 9.381 9,7% 124 13.640 9.950 16 2.570 2.650
LOMBARDIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
MILANO 344.273 14,5% 5.843 17.860 13.410 1.075 5.080 3.400
BRESCIA 120.507 13,3% 1.804 15.360 8.220 223 2.860 2.600
BERGAMO 92.465 11,6% 1.482 16.510 7.560 200 3.260 2.330
VARESE 60.710 9,7% 937 16.120 8.320 140 3.600 2.200
MONZA BRIANZA 58.934 9,3% 943 16.600 10.000 140 3.570 2.930
PAVIA 44.137 11,1% 623 14.630 9.400 84 2.890 2.740
COMO 41.573 9,8% 621 15.730 8.170 94 3.590 2.150
MANTOVA 40.549 13,5% 585 14.800 8.410 73 2.750 2.440
CREMONA 29.762 11,3% 447 15.480 8.530 57 2.800 2.650
LECCO 22.071 8,9% 344 16.080 9.820 46 3.040 3.120
LODI 19.419 11,7% 297 15.770 8.690 38 2.770 2.840
SONDRIO 10.248 7,6% 134 13.860 7.380 18 2.650 2.030
LIGURIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
GENOVA 93.811 14,4% 1.123 12.460 12.950 174 2.810 3.290
SAVONA 20.216 9,9% 253 13.160 9.520 31 2.590 2.610
IMPERIA 18.553 12,3% 213 12.410 7.790 27 2.590 1.970
LA SPEZIA 16.644 10,4% 215 13.410 9.680 27 2.750 2.550

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-EST)

VENETO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
VERONA 98.323 14,2% 1.399 14.600 9.160 188 3.010 2.480
TREVISO 90.595 13,9% 1.501 16.940 6.730 217 3.410 2.040
PADOVA 78.697 11,5% 1.188 15.540 9.030 168 3.260 2.560
VICENZA 76.066 12,0% 1.241 16.670 7.110 167 3.180 2.210
VENEZIA 75.580 12,0% 1.020 13.960 8.890 130 2.760 2.410
BELLUNO 18.273 11,3% 306 17.040 5.390 44 3.250 1.600
ROVIGO 14.817 8,3% 180 12.570 8.060 24 2.870 1.560
TRENTINO

ALTO ADIGE

 Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
BOLZANO 72.028 16,8% 1.045 14.830 11.940 164 3.540 3.010
TRENTO 58.977 13,9% 792 13.710 10.080 102 2.800 2.380
FRIULI

VENEZIA GIULIA

 Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
UDINE 50.521 12,5% 815 16.520 6.490 123 3.580 1.620
PORDENONE 38.567 16,4% 645 17.020 6.560 93 3.310 1.900
TRIESTE 26.371 14,7% 382 14.950 10.810 59 3.540 2.550
GORIZIA 17.567 16,2% 247 14.350 8.280 31 2.720 2.240
EMILIA

ROMAGNA

 Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
BOLOGNA 99.653 12,8% 1.497 15.500 11.950 207 3.220 3.170
MODENA 73.080 13,8% 1.164 16.370 9.330 167 3.460 2.460
REGGIO EMILIA 51.711 13,3% 794 15.800 9.550 108 3.180 2.680
PARMA 51.657 15,3% 826 16.390 10.470 118 3.310 3.190
RAVENNA 42.664 14,1% 569 13.690 9.930 70 2.520 2.710
FORLI’-CESENA 40.755 13,4% 572 14.390 8.230 72 2.650 2.270
RIMINI 37.402 14,5% 425 11.830 9.000 48 2.250 2.460
PIACENZA 34.785 16,0% 522 15.430 9.520 68 2.790 3.170
FERRARA 27.519 10,2% 335 12.550 9.870 42 2.550 2.350

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (CENTRO)

TOSCANA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
FIRENZE 101.723 13,7% 1.424 14.710 10.400 227 3.740 2.140
PRATO 45.506 23,4% 596 13.820 9.340 94 3.370 1.790
PISA 29.577 9,8% 393 13.890 9.530 51 2.970 2.400
AREZZO 29.125 11,5% 356 12.690 9.260 42 2.370 2.420
LUCCA 25.404 9,1% 335 13.770 8.550 46 2.980 2.280
SIENA 24.692 12,3% 328 13.710 9.800 43 2.810 2.510
PISTOIA 22.759 10,8% 291 13.320 7.760 35 2.550 2.030
LIVORNO 22.163 9,2% 265 12.550 10.070 33 2.550 2.600
GROSSETO 17.830 10,8% 198 11.500 9.340 22 2.150 2.630
MASSA CARRARA 11.015 8,1% 139 13.350 7.930 18 2.800 2.120
MARCHE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
ANCONA 36.466 10,5% 481 13.590 9.050 58 2.670 2.310
PESARO URBINO 29.209 11,1% 420 14.800 6.570 55 3.050 1.750
MACERATA 24.736 10,8% 310 12.980 7.700 37 2.640 1.820
ASCOLI PICENO 13.432 8,9% 174 13.390 6.500 24 3.100 1.360
FERMO 12.221 9,8% 148 12.600 6.440 19 2.820 1.210
UMBRIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
PERUGIA 52.681 11,3% 661 13.010 8.480 78 2.500 2.320
TERNI 15.128 9,6% 169 11.670 9.710 19 2.350 2.500
LAZIO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
ROMA 338.590 11,8% 4.332 13.570 13.120 683 3.870 3.420
LATINA 41.416 10,9% 463 11.580 7.610 53 2.300 2.330
VITERBO 19.685 9,2% 202 10.730 8.990 21 2.100 2.560
FROSINONE 18.917 6,1% 232 12.970 5.480 31 2.860 1.340
RIETI 8.643 8,2% 87 10.790 9.410 10 2.190 2.440

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (SUD)

ABRUZZO Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
TERAMO 24.611 11,4% 330 13.970 4.150 47 3.370 650
CHIETI 21.991 8,2% 286 13.580 5.160 37 2.920 1.460
PESCARA 19.704 9,1% 268 14.510 5.330 40 3.810 1.030
L’AQUILA 19.678 9,5% 233 12.360 7.690 27 2.590 2.230
MOLISE Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
CAMPOBASSO 9.557 6,4% 111 12.110 5.080 14 2.870 1.210
ISERNIA 3.715 6,3% 41 11.660 5.370 5 2.600 1.640
PUGLIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
BARI 36.289 4,5% 420 11.990 6.630 51 2.740 1.710
LECCE 33.240 6,4% 358 11.600 4.960 45 2.880 1.120
FOGGIA 26.743 7,0% 217 8.400 7.800 21 1.820 1.960
TARANTO 13.395 3,7% 136 10.760 7.060 17 2.570 1.480
BRINDISI 11.573 4,5% 119 10.870 5.720 14 2.440 1.270
B.A.T. 7.997 3,4% 70 9.040 6.490 7 2.060 1.560
CAMPANIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
NAPOLI 75.517 4,7% 800 11.500 7.400 126 3.480 1.270
SALERNO 41.139 6,2% 412 10.370 6.830 44 2.270 1.890
CASERTA 31.831 6,2% 287 10.090 7.460 32 2.370 1.880
AVELLINO 16.102 6,1% 193 12.530 4.410 25 2.950 1.180
BENEVENTO 8.771 5,0% 104 12.450 4.090 16 3.790 360
BASILICATA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
POTENZA 11.250 4,7% 135 12.420 4.790 19 3.350 560
MATERA 8.683 6,6% 81 9.590 7.670 9 2.230 1.730
CALABRIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
COSENZA 29.002 6,7% 256 9.180 6.440 26 2.120 1.770
REGGIO CALABRIA 18.042 5,5% 143 8.420 8.090 14 2.120 1.870
CATANZARO 12.108 5,6% 106 9.510 7.500 11 2.200 2.050
CROTONE 5.822 6,2% 47 8.480 6.560 5 2.120 1.560
VIBO VALENTIA 5.251 5,4% 40 8.240 7.020 4 2.020 1.630

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (ISOLE)

SICILIA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
PALERMO 28.267 4,2% 314 11.570 7.040 40 2.960 1.770
CATANIA 26.025 4,3% 287 11.600 6.210 36 2.770 1.660
RAGUSA 22.264 11,0% 202 9.290 6.580 15 1.580 2.140
MESSINA 20.012 5,2% 205 10.820 7.020 24 2.470 1.840
TRAPANI 15.365 6,0% 133 9.220 7.000 14 2.350 1.630
AGRIGENTO 15.073 6,1% 152 10.740 4.520 17 2.410 1.350
SIRACUSA 13.255 5,7% 162 12.670 4.900 22 3.050 1.240
CALTANISSETTA 6.993 4,7% 70 10.420 5.690 8 2.470 1.560
ENNA 4.579 4,6% 51 11.640 3.790 6 2.550 1.150
SARDEGNA Contribuenti nati estero Incidenza % tot contribuenti Volume redditi

(Milioni euro)

 Reddito medio

(euro)

 Diff. Redditi

ITA-STRA

(euro)

 Volume IRPEF

(Milioni euro)

 IRPEF media

(euro)

 Diff. IRPEF

ITA-STRA

(euro)
SASSARI 15.914 4,9% 172 11.470 6.890 23 2.570 1.700
CAGLIARI 11.090 4,0% 151 14.530 7.640 28 4.680 780
SUD-SARDEGNA 5.503 2,5% 61 11.620 4.630 8 2.510 940
NUORO 5.389 3,9% 58 11.570 5.050 7 2.450 1.180
ORISTANO 3.236 3,1% 36 11.630 5.230 5 2.560 1.240

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze

 

[1] I valori degli anni precedenti al 2020 sono rivalutati utilizzando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI)

[2] Il totale include 2.775 contribuenti nati all’estero (0,1% del totale) di cui non è specificata la regione di residenza


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