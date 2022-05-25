legenda: impostare su desktop per una migliore visualizzazione delle tabelle
—–
Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Leone Moressa:
Lo studio della Fondazione Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, su dati MEF – Dipartimento delle Finanze, fotografa le dichiarazioni dei redditi 2021, le prime a risentire della pandemia.
Effetto Covid. Dalle dichiarazioni dei redditi 2021 (a.i. 2020) emerge il contributo della componente immigrata alla fiscalità nazionale: si tratta di 4,17 milioni di contribuenti, che hanno dichiarato 57,5 miliardi di euro di redditi e versato 8,2 miliardi di euro di Irpef. Nel 2020, per la prima volta, diminuisce il numero dei contribuenti nati all’estero (-1,8%). L’impatto della pandemia è ancora più evidente sul volume dei redditi dichiarati (-4,3%) e su quello dell’Irpef versata (-8,5%).
Disuguaglianza di reddito. Tra i contribuenti nati all’estero, quasi la metà (48,7%) ha dichiarato un reddito annuo inferiore a 10 mila euro. Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il 29,5% dei contribuenti. Per entrambi i gruppi la componente compresa tra 10 e 25 mila euro rappresenta circa 40 contribuenti su 100 (39,8% per i nati all’estero e 40,0% per i nati in Italia). Molto diversa invece la situazione per i redditi oltre 25 mila euro: appena l’11,5% dei contribuenti nati all’estero si colloca in questa fascia (solo l’1,8% sopra i 50 mila), contro il 30,5% dei nati in Italia (6,0% sopra i 50 mila).
Concentrazione al Centro-Nord. Oltre la metà dei contribuenti nati all’estero si concentra in quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Mediamente i contribuenti stranieri rappresentano il 10,1% del totale, ma nelle regioni del Centro-Nord i valori si alzano, raggiungendo il valore massimo in Trentino A.A. (15,4%).
Tuttavia, il differenziale tra redditi tra nati in Italia e nati all’estero rimane piuttosto elevato: mediamente, in Italia, un contribuente nato all’estero ha dichiarato 14.360 euro, 8 mila euro in meno rispetto ad un contribuente italiano. Differenza che sale oltre i 10 mila euro in quattro regioni. I contribuenti nati all’estero “più ricchi” sono in Lombardia e Friuli V.G. (oltre 16 mila euro); i più poveri, invece, si registrano in Calabria, con meno di 9 mila euro annui.
A livello provinciale, il primato spetta a Prato, con 23,4 contribuenti stranieri ogni 100. Tra le grandi città, Milano registra un’incidenza del 14,5%. Nettamente superiori alla media nazionale anche Genova e Firenze.
Dettaglio per Paese d’origine. Il 15,7% dei contribuenti nati all’estero è nato in Romania (654 mila). Seguono Albania (330 mila), Marocco (255 mila) e Cina (192 mila).
Mediamente la componente femminile si attesta al 44,6%, con picchi molto più alti tra i paesi dell’Est Europa (Ucraina, Moldavia, Polonia) e dell’America Latina (Perù, Brasile).
Mediamente, ciascun contribuente nato all’estero nel 2021 ha dichiarato 14.360 euro e versato Irpef per 3.270. I paesi Ue e dell’Europa occidentale presentano generalmente valori più alti, in linea con i nati in Italia.
Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, “i contribuenti immigrati in Italia rappresentano una componente importante per la fiscalità nazionale, anche se il loro potenziale è ancora limitato a causa di irregolarità, lavoro nero e scarsa mobilità sociale”.
VEDI TABELLE ALLEGATE
Serie storica dei contribuenti nati all’estero per anno d’imposta (dati in milioni)
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
Serie storica di Redditi dichiarati e Irpef versata da nati all’estero (dati in Miliardi di euro)[1]
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
Distribuzione dei contribuenti per classe di reddito e Paese di nascita (a.i. 2020)
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
Contribuenti nati all’estero per Paese di nascita (a.i. 2020)
|Primi
20 Paesi
|N. Contribuenti
|Distribuzione %
|% F
|Media Redditi dichiarati
|Media IRPEF versata
|ROMANIA
|653.843
|15,7%
|52,1%
|12.110
|2.170
|ALBANIA
|330.190
|7,9%
|38,8%
|14.780
|2.450
|MAROCCO
|255.091
|6,1%
|27,5%
|12.930
|1.940
|CINA
|191.542
|4,6%
|47,1%
|12.520
|4.760
|SVIZZERA
|149.259
|3,6%
|49,4%
|21.410
|5.320
|GERMANIA
|145.732
|3,5%
|52,6%
|18.780
|5.120
|MOLDAVIA
|141.988
|3,4%
|60,4%
|12.360
|1.980
|UCRAINA
|140.246
|3,4%
|74,4%
|9.720
|1.720
|INDIA
|113.983
|2,7%
|17,7%
|13.290
|2.130
|FILIPPINE
|105.112
|2,5%
|46,9%
|10.570
|1.700
|BANGLADESH
|100.587
|2,4%
|4,6%
|10.270
|1.260
|FRANCIA
|95.962
|2,3%
|58,3%
|22.210
|6.480
|PAKISTAN
|88.313
|2,1%
|4,5%
|10.520
|1.600
|SENEGAL
|82.432
|2,0%
|13,2%
|12.340
|1.730
|EGITTO
|80.772
|1,9%
|11,0%
|13.900
|2.940
|PERU’
|78.529
|1,9%
|57,9%
|13.260
|2.200
|TUNISIA
|72.310
|1,7%
|24,7%
|13.810
|2.760
|POLONIA
|67.305
|1,6%
|72,1%
|12.570
|3.030
|BRASILE
|64.563
|1,5%
|61,4%
|14.720
|3.930
|NIGERIA
|62.166
|1,5%
|32,4%
|8.730
|1.580
|TOTALE
|4.170.376
|100,0%
|44,6%
|14.360
|3.270
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
Contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)[2]
|Regione
|Contribuenti
nati all’estero
|Distrib. %
|% su
tot. Contribuenti
|% F
Contribuenti
|% F
Redditi
|Lombardia
|884.648
|21,2%
|12,2%
|41,8%
|33,5%
|Emilia Romagna
|459.226
|11,0%
|13,6%
|45,7%
|36,2%
|Veneto
|452.351
|10,8%
|12,5%
|43,4%
|33,8%
|Lazio
|427.251
|10,2%
|11,0%
|47,9%
|41,0%
|Toscana
|329.794
|7,9%
|12,1%
|46,9%
|39,8%
|Piemonte
|322.846
|7,7%
|10,2%
|45,8%
|36,1%
|Campania
|173.360
|4,2%
|5,4%
|41,7%
|34,1%
|Sicilia
|151.833
|3,6%
|5,3%
|41,3%
|38,0%
|Liguria
|149.224
|3,6%
|12,8%
|40,6%
|35,0%
|Friuli Venezia Giulia
|133.026
|3,2%
|14,3%
|46,9%
|37,4%
|Trentino Alto Adige
|131.005
|3,1%
|15,4%
|44,9%
|39,7%
|Puglia
|129.237
|3,1%
|5,0%
|43,7%
|37,5%
|Marche
|116.064
|2,8%
|10,4%
|47,0%
|38,0%
|Abruzzo
|85.984
|2,1%
|9,5%
|46,2%
|36,7%
|Calabria
|70.225
|1,7%
|6,0%
|45,6%
|41,8%
|Umbria
|67.809
|1,6%
|10,9%
|49,7%
|39,8%
|Sardegna
|41.132
|1,0%
|3,9%
|50,6%
|41,9%
|Basilicata
|19.933
|0,5%
|5,4%
|42,8%
|33,8%
|Molise
|13.272
|0,3%
|6,4%
|44,4%
|37,9%
|Valle d’Aosta
|9.381
|0,2%
|9,7%
|52,8%
|45,1%
|Totale
|4.170.376
|100,0%
|10,1%
|44,6%
|36,3%
|Regione
|Volume redditi
MLD
|Media Estero
(euro)
|Media Ita
(euro)
|Volume IRPREF
MLD
|Media Estero
(euro)
|Media Ita
(euro)
|Lombardia
|14,1
|16.550
|26.520
|2,2
|3.860
|6.600
|Emilia Romagna
|6,7
|15.030
|25.030
|0,9
|3.010
|5.770
|Veneto
|6,8
|15.510
|23.520
|0,9
|3.140
|5.390
|Lazio
|5,3
|13.160
|24.690
|0,8
|3.550
|6.580
|Toscana
|4,3
|13.720
|23.080
|0,6
|3.090
|5.290
|Piemonte
|4,8
|15.400
|23.830
|0,7
|3.470
|5.460
|Campania
|1,8
|11.120
|18.040
|0,2
|2.970
|4.470
|Sicilia
|1,6
|10.870
|17.320
|0,2
|2.540
|4.290
|Liguria
|1,8
|12.660
|23.910
|0,3
|2.750
|5.640
|Friuli Venezia Giulia
|2,1
|16.070
|23.640
|0,3
|3.380
|5.350
|Trentino Alto Adige
|1,8
|14.325
|25.258
|0,3
|3.212
|5.862
|Puglia
|1,3
|10.730
|17.250
|0,2
|2.520
|4.060
|Marche
|1,5
|13.640
|21.160
|0,2
|2.830
|4.660
|Abruzzo
|1,1
|13.620
|19.150
|0,2
|3.180
|4.510
|Calabria
|0,6
|8.920
|16.050
|0,1
|2.130
|3.950
|Umbria
|0,8
|12.720
|21.460
|0,1
|2.470
|4.830
|Sardegna
|0,5
|12.330
|18.540
|0,1
|3.110
|4.310
|Basilicata
|0,2
|11.180
|17.230
|0,0
|2.890
|3.930
|Molise
|0,2
|11.990
|17.150
|0,0
|2.800
|4.130
|Valle d’Aosta
|0,1
|13.640
|23.590
|0,0
|2.570
|5.220
|Totale
|57,5
|14.360
|22.360
|8,2
|3.270
|5.430
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
IRPEF versata dai contribuenti nati all’estero per Regione (a.i. 2020)
|Prime 20 Province per
Numero di contribuenti nati all’estero
|Prime 20 Province per
Incidenza % contribuenti nati all’estero / totale
|Provincia
|Contribuenti nati estero
|% su tot contribuenti
|Provincia
|Contribuenti nati estero
|% su tot contribuenti
|MILANO
|344.273
|14,5%
|PRATO
|45.506
|23,4%
|ROMA
|338.590
|11,8%
|BOLZANO
|72.028
|16,8%
|TORINO
|161.547
|9,9%
|PORDENONE
|38.567
|16,4%
|BRESCIA
|120.507
|13,3%
|GORIZIA
|17.567
|16,2%
|FIRENZE
|101.723
|13,7%
|PIACENZA
|34.785
|16,0%
|BOLOGNA
|99.653
|12,8%
|PARMA
|51.657
|15,3%
|VERONA
|98.323
|14,2%
|TRIESTE
|26.371
|14,7%
|GENOVA
|93.811
|14,4%
|MILANO
|344.273
|14,5%
|BERGAMO
|92.465
|11,6%
|RIMINI
|37.402
|14,5%
|TREVISO
|90.595
|13,9%
|GENOVA
|93.811
|14,4%
|PADOVA
|78.697
|11,5%
|VERONA
|98.323
|14,2%
|VICENZA
|76.066
|12,0%
|RAVENNA
|42.664
|14,1%
|VENEZIA
|75.580
|12,0%
|TREVISO
|90.595
|13,9%
|NAPOLI
|75.517
|4,7%
|TRENTO
|58.977
|13,9%
|MODENA
|73.080
|13,8%
|MODENA
|73.080
|13,8%
|BOLZANO
|72.028
|16,8%
|FIRENZE
|101.723
|13,7%
|VARESE
|60.710
|9,7%
|MANTOVA
|40.549
|13,5%
|TRENTO
|58.977
|13,9%
|FORLI’-CESENA
|40.755
|13,4%
|MONZA BRIANZA
|58.934
|9,3%
|BRESCIA
|120.507
|13,3%
|PERUGIA
|52.681
|11,3%
|REGGIO E.
|51.711
|13,3%
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-OVEST)
|PIEMONTE
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|TORINO
|161.547
|9,9%
|2.534
|16.510
|8.220
|424
|4.190
|1.560
|CUNEO
|51.555
|11,7%
|695
|13.890
|9.010
|85
|2.500
|2.620
|ALESSANDRIA
|33.047
|10,8%
|453
|14.250
|8.590
|58
|2.730
|2.500
|NOVARA
|27.277
|10,2%
|419
|15.940
|8.690
|60
|3.470
|2.200
|ASTI
|18.459
|11,9%
|241
|13.590
|8.550
|30
|2.450
|2.530
|VERCELLI
|11.193
|8,8%
|152
|14.310
|8.200
|20
|2.810
|2.120
|VERBANIA
|10.016
|8,8%
|116
|12.650
|8.310
|15
|2.800
|1.900
|BIELLA
|9.752
|7,3%
|141
|14.970
|7.380
|19
|3.070
|1.770
|VALLE D’AOSTA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|AOSTA
|9.381
|9,7%
|124
|13.640
|9.950
|16
|2.570
|2.650
|LOMBARDIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|MILANO
|344.273
|14,5%
|5.843
|17.860
|13.410
|1.075
|5.080
|3.400
|BRESCIA
|120.507
|13,3%
|1.804
|15.360
|8.220
|223
|2.860
|2.600
|BERGAMO
|92.465
|11,6%
|1.482
|16.510
|7.560
|200
|3.260
|2.330
|VARESE
|60.710
|9,7%
|937
|16.120
|8.320
|140
|3.600
|2.200
|MONZA BRIANZA
|58.934
|9,3%
|943
|16.600
|10.000
|140
|3.570
|2.930
|PAVIA
|44.137
|11,1%
|623
|14.630
|9.400
|84
|2.890
|2.740
|COMO
|41.573
|9,8%
|621
|15.730
|8.170
|94
|3.590
|2.150
|MANTOVA
|40.549
|13,5%
|585
|14.800
|8.410
|73
|2.750
|2.440
|CREMONA
|29.762
|11,3%
|447
|15.480
|8.530
|57
|2.800
|2.650
|LECCO
|22.071
|8,9%
|344
|16.080
|9.820
|46
|3.040
|3.120
|LODI
|19.419
|11,7%
|297
|15.770
|8.690
|38
|2.770
|2.840
|SONDRIO
|10.248
|7,6%
|134
|13.860
|7.380
|18
|2.650
|2.030
|LIGURIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|GENOVA
|93.811
|14,4%
|1.123
|12.460
|12.950
|174
|2.810
|3.290
|SAVONA
|20.216
|9,9%
|253
|13.160
|9.520
|31
|2.590
|2.610
|IMPERIA
|18.553
|12,3%
|213
|12.410
|7.790
|27
|2.590
|1.970
|LA SPEZIA
|16.644
|10,4%
|215
|13.410
|9.680
|27
|2.750
|2.550
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (NORD-EST)
|VENETO
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|VERONA
|98.323
|14,2%
|1.399
|14.600
|9.160
|188
|3.010
|2.480
|TREVISO
|90.595
|13,9%
|1.501
|16.940
|6.730
|217
|3.410
|2.040
|PADOVA
|78.697
|11,5%
|1.188
|15.540
|9.030
|168
|3.260
|2.560
|VICENZA
|76.066
|12,0%
|1.241
|16.670
|7.110
|167
|3.180
|2.210
|VENEZIA
|75.580
|12,0%
|1.020
|13.960
|8.890
|130
|2.760
|2.410
|BELLUNO
|18.273
|11,3%
|306
|17.040
|5.390
|44
|3.250
|1.600
|ROVIGO
|14.817
|8,3%
|180
|12.570
|8.060
|24
|2.870
|1.560
|TRENTINO
ALTO ADIGE
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|BOLZANO
|72.028
|16,8%
|1.045
|14.830
|11.940
|164
|3.540
|3.010
|TRENTO
|58.977
|13,9%
|792
|13.710
|10.080
|102
|2.800
|2.380
|FRIULI
VENEZIA GIULIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|UDINE
|50.521
|12,5%
|815
|16.520
|6.490
|123
|3.580
|1.620
|PORDENONE
|38.567
|16,4%
|645
|17.020
|6.560
|93
|3.310
|1.900
|TRIESTE
|26.371
|14,7%
|382
|14.950
|10.810
|59
|3.540
|2.550
|GORIZIA
|17.567
|16,2%
|247
|14.350
|8.280
|31
|2.720
|2.240
|EMILIA
ROMAGNA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|BOLOGNA
|99.653
|12,8%
|1.497
|15.500
|11.950
|207
|3.220
|3.170
|MODENA
|73.080
|13,8%
|1.164
|16.370
|9.330
|167
|3.460
|2.460
|REGGIO EMILIA
|51.711
|13,3%
|794
|15.800
|9.550
|108
|3.180
|2.680
|PARMA
|51.657
|15,3%
|826
|16.390
|10.470
|118
|3.310
|3.190
|RAVENNA
|42.664
|14,1%
|569
|13.690
|9.930
|70
|2.520
|2.710
|FORLI’-CESENA
|40.755
|13,4%
|572
|14.390
|8.230
|72
|2.650
|2.270
|RIMINI
|37.402
|14,5%
|425
|11.830
|9.000
|48
|2.250
|2.460
|PIACENZA
|34.785
|16,0%
|522
|15.430
|9.520
|68
|2.790
|3.170
|FERRARA
|27.519
|10,2%
|335
|12.550
|9.870
|42
|2.550
|2.350
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (CENTRO)
|TOSCANA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|FIRENZE
|101.723
|13,7%
|1.424
|14.710
|10.400
|227
|3.740
|2.140
|PRATO
|45.506
|23,4%
|596
|13.820
|9.340
|94
|3.370
|1.790
|PISA
|29.577
|9,8%
|393
|13.890
|9.530
|51
|2.970
|2.400
|AREZZO
|29.125
|11,5%
|356
|12.690
|9.260
|42
|2.370
|2.420
|LUCCA
|25.404
|9,1%
|335
|13.770
|8.550
|46
|2.980
|2.280
|SIENA
|24.692
|12,3%
|328
|13.710
|9.800
|43
|2.810
|2.510
|PISTOIA
|22.759
|10,8%
|291
|13.320
|7.760
|35
|2.550
|2.030
|LIVORNO
|22.163
|9,2%
|265
|12.550
|10.070
|33
|2.550
|2.600
|GROSSETO
|17.830
|10,8%
|198
|11.500
|9.340
|22
|2.150
|2.630
|MASSA CARRARA
|11.015
|8,1%
|139
|13.350
|7.930
|18
|2.800
|2.120
|MARCHE
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|ANCONA
|36.466
|10,5%
|481
|13.590
|9.050
|58
|2.670
|2.310
|PESARO URBINO
|29.209
|11,1%
|420
|14.800
|6.570
|55
|3.050
|1.750
|MACERATA
|24.736
|10,8%
|310
|12.980
|7.700
|37
|2.640
|1.820
|ASCOLI PICENO
|13.432
|8,9%
|174
|13.390
|6.500
|24
|3.100
|1.360
|FERMO
|12.221
|9,8%
|148
|12.600
|6.440
|19
|2.820
|1.210
|UMBRIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|PERUGIA
|52.681
|11,3%
|661
|13.010
|8.480
|78
|2.500
|2.320
|TERNI
|15.128
|9,6%
|169
|11.670
|9.710
|19
|2.350
|2.500
|LAZIO
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|ROMA
|338.590
|11,8%
|4.332
|13.570
|13.120
|683
|3.870
|3.420
|LATINA
|41.416
|10,9%
|463
|11.580
|7.610
|53
|2.300
|2.330
|VITERBO
|19.685
|9,2%
|202
|10.730
|8.990
|21
|2.100
|2.560
|FROSINONE
|18.917
|6,1%
|232
|12.970
|5.480
|31
|2.860
|1.340
|RIETI
|8.643
|8,2%
|87
|10.790
|9.410
|10
|2.190
|2.440
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (SUD)
|ABRUZZO
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|TERAMO
|24.611
|11,4%
|330
|13.970
|4.150
|47
|3.370
|650
|CHIETI
|21.991
|8,2%
|286
|13.580
|5.160
|37
|2.920
|1.460
|PESCARA
|19.704
|9,1%
|268
|14.510
|5.330
|40
|3.810
|1.030
|L’AQUILA
|19.678
|9,5%
|233
|12.360
|7.690
|27
|2.590
|2.230
|MOLISE
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|CAMPOBASSO
|9.557
|6,4%
|111
|12.110
|5.080
|14
|2.870
|1.210
|ISERNIA
|3.715
|6,3%
|41
|11.660
|5.370
|5
|2.600
|1.640
|PUGLIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|BARI
|36.289
|4,5%
|420
|11.990
|6.630
|51
|2.740
|1.710
|LECCE
|33.240
|6,4%
|358
|11.600
|4.960
|45
|2.880
|1.120
|FOGGIA
|26.743
|7,0%
|217
|8.400
|7.800
|21
|1.820
|1.960
|TARANTO
|13.395
|3,7%
|136
|10.760
|7.060
|17
|2.570
|1.480
|BRINDISI
|11.573
|4,5%
|119
|10.870
|5.720
|14
|2.440
|1.270
|B.A.T.
|7.997
|3,4%
|70
|9.040
|6.490
|7
|2.060
|1.560
|CAMPANIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|NAPOLI
|75.517
|4,7%
|800
|11.500
|7.400
|126
|3.480
|1.270
|SALERNO
|41.139
|6,2%
|412
|10.370
|6.830
|44
|2.270
|1.890
|CASERTA
|31.831
|6,2%
|287
|10.090
|7.460
|32
|2.370
|1.880
|AVELLINO
|16.102
|6,1%
|193
|12.530
|4.410
|25
|2.950
|1.180
|BENEVENTO
|8.771
|5,0%
|104
|12.450
|4.090
|16
|3.790
|360
|BASILICATA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|POTENZA
|11.250
|4,7%
|135
|12.420
|4.790
|19
|3.350
|560
|MATERA
|8.683
|6,6%
|81
|9.590
|7.670
|9
|2.230
|1.730
|CALABRIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|COSENZA
|29.002
|6,7%
|256
|9.180
|6.440
|26
|2.120
|1.770
|REGGIO CALABRIA
|18.042
|5,5%
|143
|8.420
|8.090
|14
|2.120
|1.870
|CATANZARO
|12.108
|5,6%
|106
|9.510
|7.500
|11
|2.200
|2.050
|CROTONE
|5.822
|6,2%
|47
|8.480
|6.560
|5
|2.120
|1.560
|VIBO VALENTIA
|5.251
|5,4%
|40
|8.240
|7.020
|4
|2.020
|1.630
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
APPENDICE – DETTAGLIO PROVINCIALE (ISOLE)
|SICILIA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|PALERMO
|28.267
|4,2%
|314
|11.570
|7.040
|40
|2.960
|1.770
|CATANIA
|26.025
|4,3%
|287
|11.600
|6.210
|36
|2.770
|1.660
|RAGUSA
|22.264
|11,0%
|202
|9.290
|6.580
|15
|1.580
|2.140
|MESSINA
|20.012
|5,2%
|205
|10.820
|7.020
|24
|2.470
|1.840
|TRAPANI
|15.365
|6,0%
|133
|9.220
|7.000
|14
|2.350
|1.630
|AGRIGENTO
|15.073
|6,1%
|152
|10.740
|4.520
|17
|2.410
|1.350
|SIRACUSA
|13.255
|5,7%
|162
|12.670
|4.900
|22
|3.050
|1.240
|CALTANISSETTA
|6.993
|4,7%
|70
|10.420
|5.690
|8
|2.470
|1.560
|ENNA
|4.579
|4,6%
|51
|11.640
|3.790
|6
|2.550
|1.150
|SARDEGNA
|Contribuenti nati estero
|Incidenza % tot contribuenti
|Volume redditi
(Milioni euro)
|Reddito medio
(euro)
|Diff. Redditi
ITA-STRA
(euro)
|Volume IRPEF
(Milioni euro)
|IRPEF media
(euro)
|Diff. IRPEF
ITA-STRA
(euro)
|SASSARI
|15.914
|4,9%
|172
|11.470
|6.890
|23
|2.570
|1.700
|CAGLIARI
|11.090
|4,0%
|151
|14.530
|7.640
|28
|4.680
|780
|SUD-SARDEGNA
|5.503
|2,5%
|61
|11.620
|4.630
|8
|2.510
|940
|NUORO
|5.389
|3,9%
|58
|11.570
|5.050
|7
|2.450
|1.180
|ORISTANO
|3.236
|3,1%
|36
|11.630
|5.230
|5
|2.560
|1.240
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
[1] I valori degli anni precedenti al 2020 sono rivalutati utilizzando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI)
[2] Il totale include 2.775 contribuenti nati all’estero (0,1% del totale) di cui non è specificata la regione di residenza