rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Puglia: altra giornata di caldo dopo i 37,6 gradi di Trinitapoli ieri Previsioni meteo per oggi: ancora temperature estive

25 Maggio 2022
Screenshot 20220512 064141

Dal 1960 a Trinitapoli, in questo periodo dell’anno, non si registrava la temperatura di ieri: 37,6 gradi. Lo riporta il tgnorba.

Le previsioni meteo per oggi indicano un’altra giornata di caldo estivo, con possibili punte di 38 gradi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Borraccino Schlein presidio Natuzzi2

Santeramo in Colle: vertenza Natuzzi, oggi presidio dei lavoratori. Presente Elly Schlein Segretaria Pd

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione