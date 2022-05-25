Dal 1960 a Trinitapoli, in questo periodo dell’anno, non si registrava la temperatura di ieri: 37,6 gradi. Lo riporta il tgnorba.
Le previsioni meteo per oggi indicano un’altra giornata di caldo estivo, con possibili punte di 38 gradi.
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