Sindaci di centinaia di Comuni del sud oggi a Napoli per manifestare. In piazza Plebiscito (immagine tratta da video di Vesuvio live) fasce tricolori e non solo loro. Anche rappresentanze di lavoratori, ad esempio Usb Campania. Presente anche Albano Carrisi, per dire come gli altri che il Recovery plan è da cambiare.
Gli amministratori locali del meridione protestano perché le risorse destinate al sud, dicono, sono largamente inferiori riguardo a quanto indicato dall’Unione europea ed ai bisogni concreti.