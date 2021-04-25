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8 Maggio 2026
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Napoli: anche Al Bano alla protesta dei sindaci del sud per il Recovery plan Fasce tricolori e non solo in piazza Plebiscito, vari primi cittadini dalla Puglia

25 Aprile 2021
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Sindaci di centinaia di Comuni del sud oggi a Napoli per manifestare. In piazza Plebiscito (immagine tratta da video di Vesuvio live) fasce tricolori e non solo loro.  Anche rappresentanze di lavoratori, ad esempio Usb Campania. Presente anche Albano Carrisi, per dire come gli altri che il Recovery plan è da cambiare.

Gli amministratori locali del meridione protestano perché le risorse destinate al sud, dicono, sono largamente inferiori riguardo a quanto indicato dall’Unione europea ed ai bisogni concreti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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