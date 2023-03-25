Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 87
Provincia di Bat: 12
Provincia di Brindisi: 24
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.831
Persone attualmente positive
75
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.618.430
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.282
Provincia di Bat: 136.173
Provincia di Brindisi: 156.094
Provincia di Foggia: 226.448
Provincia di Lecce: 347.171
Provincia di Taranto: 219.222
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387