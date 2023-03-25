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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 1629959 positivi a test corona virus, incremento di 207 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 marzo 2023

207

Nuovi casi

4.305

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 87
Provincia di Bat: 12
Provincia di Brindisi: 24
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.831

Persone attualmente positive

75

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.959

Casi totali

13.900.128

Test eseguiti

1.618.430

Persone guarite

9.698

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.282
Provincia di Bat: 136.173
Provincia di Brindisi: 156.094
Provincia di Foggia: 226.448
Provincia di Lecce: 347.171
Provincia di Taranto: 219.222
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 


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