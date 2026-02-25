Di seguito il comunicato:

Mercoledì 25 febbraio 2026 la seconda giornata del Corso per le competenze trasversali, diretto dalla professoressa Francesca R. Recchia Luciani e coordinato dall’avvocata Maria Pia Vigilante, organizzato dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e APS Giraffa, sostenuto dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con AQP e Libreria Laterza Ubik, con il patrocinio del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere, del Festival delle donne e dei saperi di genere e del Dottorato in Gender Studies, nell’ambito del progetto Second Life con il sostegno di Fondazione con il Sud .

A partire dalle 15.00, nella Sala conferenze AQP di Palazzo dell’Acqua a Bari, si parlerà di Mafie e violenza di genere con Celeste Costantino vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, fondatrice dell’Associazione antimafie daSud, eletta alla Camera dei Deputati nella XVII Legislatura e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Durante la legislatura ha chiesto per prima e ottenuto l’approvazione dal Parlamento Italiano della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne.

Ad approfondire il tema anche il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Bari Giuseppe Gatti che si occuperà di Parallelismi tra mafia e violenza di genere e Maria Pia Vigilante presidente dell’APS G.I.R.A.F.F.A. che parlerà di Femminilizzazione della mafia e violenza di genere.

Seguirà alle 18.30 nella Libreria Laterza Ubik, la presentazione del libro di Celeste Costantino pubblicato da Fandango e intitolato I predatori. Sesso e violenza nelle mafie. Converseranno con l’autrice il procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Bari Giuseppe Gatti e la procuratrice capo della Procura della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia.