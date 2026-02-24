Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Sarà la brillante commedia “A qualcuno piace caldo” a segnare la conclusione del ricco programma di appuntamenti di prosa e musica previsti per il mese di febbraio al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle.

Diretto dal regista Geppy Gleijeses e liberamente tratto da uno dei capolavori della storia del cinema, “Some like it hot” di Billy Wilder, lo spettacolo sarà portato in scena da Roberta Lucca (che sostituirà Euridice Axen), Giulio Corso, Gianluca Ferrato e un cast d’eccezione nella serata di venerdì 27 febbraio (apertura sipario: ore 21:00).

Promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture, la stagione teatrale 2025/2026 entra così nel vivo con una rappresentazione travolgente, fatta di equivoci e gag esilaranti.

Domenica 1 marzo, invece, spazio alla musica classica con il terzo concerto della ventunesima edizione della rassegna “Legature”. , invece, spazio alla musica classica con il terzo concerto della ventunesima edizione della rassegna

Perfezionatasi nel 2025 all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col maestro” di Imola sotto la guida della M° Ingrid Fliter e del M° Enrico Pace, la pianista gioiese Greta Lobefaro, a partire dalle ore 19:00, eseguirà sul palco del Teatro comunale Rossini le musiche dei compositori Aleksandr Nicolaevič Scriabin e Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

Per procedere all’acquisto dei biglietti per lo spettacolo “A qualcuno piace caldo” o per il concerto della pianista Greta Lobefaro è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, che sarà aperto al pubblico nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:

domani, mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

venerdì 27 febbraio 2026, giorno dello spettacolo “A qualcuno piace caldo”, a partire dalle ore 18:30;

domenica 1 marzo 2026, giorno del concerto della pianista Greta Lobefaro, a partire dalle ore 18:00.

I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket:

Spettacolo “A qualcuno piace caldo” – https://www.vivaticket.com/it/ticket/a-qualcuno-piace-caldo/291385 ;

Concerto della pianista Greta Lobefaro – https://www.vivaticket.com/it/ticket/greta-lobefaro/291399 .