Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:
Taranto 25, l’innovativo network che riunisce oltre cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, partecipa alla Fiera del Mare 2024 con due iniziative, entrambe in programma nella mattinata di domenica 25 febbraio, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, moderate e condotte da Anna Abatemattei “Anèt”.
La prima – alle ore 10.00 – è la presentazione del volume “I Giovani e il Mare”, una realizzazione di Taranto 25 per i tipi di Castellano Editore; interverranno Fabio Tagarelli, Presidente Taranto 25, Gianni Azzaro, Vicesindaco Taranto, Fiorella Occhinegro, Segretaria Generale Taranto 25, Luciana Castellano di Castellano Editore, Gian Marco De Francisco di Grafite, Nicola Sammarco di Animatà, Andrea Occhinegro, Presidente ABFO, Marcello De Pace, Direttore Taranto 25, e Mario Pagnottella di T.R.U.St.
“Una nave entra e una esce dal porto”: questo è il tema che, intimamente legato alla città di Taranto, è stato sviluppato nel volume da quattordici giovani fumettisti talentuosi che hanno vinto una call del Gruppo Giovani Taranto 25; all’evento saranno presenti gli autori Vanessa Regina, Andrea Morrone, Lee Soyeon, Federico Perrone, Loris Ligonzo, Cosimo Gigantiello e Luciano Gigante.
Con la prefazione di Lorenzo Pastrovicchio, nel libro le tavole artistiche sono commentate da Benny Pilato, Iain Buckle, Melania Campanaro, Bianca Carague, Jordi Cardenas, Gaia Costantini, Roberta Di Cosmo, Giulia Imperio, Michele Laghezza, Paul Moody, Gabriele Onere, Matilde Patuelli, Fiona Robertson e Paolo Tedeschi.
L’opera è stata curata dal Gruppo Giovani Taranto 25 (Donato Boccardi, Giulia D’Addario, Renata D’Addario, Mario Pagnottella) con la supervisione dei tarantini Gian Marco De Francisco e Nicola Sammarco; il coordinamento del progetto editoriale, l’impaginazione e la realizzazione della copertina sono stati curati da Marcello De Pace con la supervisione di Grafite e Animatà, mentre le fotografie sono di Marcello Nitti e Aurelio Castellaneta.
Con questa iniziativa benefica, i ricavati saranno devoluti all’Associazione ABFO, Taranto 25 torna a promuovere e valorizzare i giovani talenti, in questo caso i fumettisti, la stessa finalità di una nuova attività futura a favore di scrittori e fotografi che sarà annunciata nell’occasione.
Alle ore 11.30, sempre nel Salone di Rappresentanza della Provincia, Taranto 25 organizza il seminario “Le professioni del mare” dedicato all’economia del mare analizzata fra lavoro, sport e impresa.
Ne discuteranno Luciano Luparelli di Cantieri del Sud, Carmelo Fanizza della Jonian Dolphin Conservation, Silvio Busico Presidente Fondazione ITS Logistica Puglia, Gianluca Piotti dello Yachting Club, Vincenzo Fanelli Vincenzo di Boat Sharing Puglia, Michele De Siati di W3Dshell, Francesco Sisto di Maremosso e Massimiliano Laterza, Lello Mastrocinque e Iacopo Gogna di Yacht Partner.