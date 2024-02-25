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Taranto: fiera del mare Iniziative

25 Febbraio 2024
Sindaco Melucci Fiera del Mare 2

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

Il mare come fonte di ispirazione per innovazione, solidarietà, sostenibilità. Il mare come risorsa su cui puntare per rilanciare un intero sistema economico e culturale.
Sì, il mare: indiscusso protagonista del convegno che quest’oggi ha aperto un appuntamento che ha come obiettivo individuare, proporre e pianificare tutte quelle azioni in grado di garantire la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio marittimo.
Sindaco Melucci Fiera del MareIeri mattina, nel Salone di Rappresentanza della Provincia del capoluogo ionico, a dare il via alla parte dedicata agli aspetti tematici della “Fiera del Mare” sono stati il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e l’Ammiraglio di Divisione e comandante interregionale Marittimo Sud, Flavio Biaggi, che nel salutare i numerosi relatori, le autorità civili e militari ed il foto pubblico presenti in sala hanno posto in risalto quanto e come il mare sia un elemento in grado di favorire la crescita economica e culturale della città.
“Dopo l’arrivo della Grande industria – ha dichiarato il primo cittadino- siamo stati lontani dal mare. Adesso, invece, stiamo assumendo sempre più consapevolezza che per stare in mare, per vivere il mare bisogna essere innovativi. Il mare, ad esempio, ci costringe ad essere sostenibili, come dimostra il fatto che quando si è bordo di un’imbarcazione non si può fare spreco di alcun tipo di risorsa. Ma non solo. Il mare ti porta ad essere solidale con chi è in difficoltà. Tre fattori a cui, se ci pensate, questa città si sta ispirando: la ricerca di innovazione, la ricerca di sostenibilità, la ricerca di solidarietà per superare decenni di ferite, decenni di una certa monocultura che ci aveva velato gli occhi impedendoci di ammirare quanto questo mare meraviglioso ci può dare.”
Il sindaco Melucci ha voluto ricordare che “si deve recuperare quella consapevolezza di essere una “capitale di mare”. Stiamo vivendo un momento in cui in questa città si può dimostrare che il mare è un fattore di crescita irrinunciabile. La “Fiera del mare”, che è arrivata quasi agli ottant’anni di vita, non è un momento di semplice esposizione, di passatempo, non è un modo alternativo per passare il week-end. Dobbiamo recuperare quella consapevolezza riguardo al ruolo strategico che il mare ha all’interno della programmazione anche degli Enti locali e del nostro sistema di imprese e collegarlo ad iniziative di grande rilevanza come la Giornata Regionale della Costa, che la nostra città ospiterà nel prossimo mese di aprile.” “Scommettiamo sul mare -ha concluso il sindaco- facciamo in modo che questo appuntamento diventi il momento dell’anno in cui Taranto si fa capitale del mare, capitale marittima, capitale di questo sforzo di transizione. Attraverso il mare c’è la storia tarantina da raccontare.”
—–
Di seguito un comunicato diffuso da Taranto 25:

Taranto 25, l’innovativo network che riunisce oltre cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, partecipa alla Fiera del Mare 2024 con due iniziative, entrambe in programma nella mattinata di domenica 25 febbraio, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, moderate e condotte da Anna Abatemattei “Anèt”.

Copertina I Giovani e il Mare ORIZZONTALELa prima – alle ore 10.00 – è la presentazione del volume “I Giovani e il Mare”, una realizzazione di Taranto 25 per i tipi di Castellano Editore; interverranno Fabio Tagarelli, Presidente Taranto 25, Gianni Azzaro, Vicesindaco Taranto, Fiorella Occhinegro, Segretaria Generale Taranto 25, Luciana Castellano di Castellano Editore, Gian Marco De Francisco di Grafite, Nicola Sammarco di Animatà, Andrea Occhinegro, Presidente ABFO, Marcello De Pace, Direttore Taranto 25, e Mario Pagnottella di T.R.U.St.

“Una nave entra e una esce dal porto”: questo è il tema che, intimamente legato alla città di Taranto, è stato sviluppato nel volume da quattordici giovani fumettisti talentuosi che hanno vinto una call del Gruppo Giovani Taranto 25; all’evento saranno presenti gli autori Vanessa Regina, Andrea Morrone, Lee Soyeon, Federico Perrone, Loris Ligonzo, Cosimo Gigantiello e Luciano Gigante.

Con la prefazione di Lorenzo Pastrovicchio, nel libro le tavole artistiche sono commentate da Benny Pilato, Iain Buckle, Melania Campanaro, Bianca Carague, Jordi Cardenas, Gaia Costantini, Roberta Di Cosmo, Giulia Imperio, Michele Laghezza, Paul Moody, Gabriele Onere, Matilde Patuelli, Fiona Robertson e Paolo Tedeschi.

L’opera è stata curata dal Gruppo Giovani Taranto 25 (Donato Boccardi, Giulia D’Addario, Renata D’Addario, Mario Pagnottella) con la supervisione dei tarantini Gian Marco De Francisco e Nicola Sammarco; il coordinamento del progetto editoriale, l’impaginazione e la realizzazione della copertina sono stati curati da Marcello De Pace con la supervisione di Grafite e Animatà, mentre le fotografie sono di Marcello Nitti e Aurelio Castellaneta.

Con questa iniziativa benefica, i ricavati saranno devoluti all’Associazione ABFO, Taranto 25 torna a promuovere e valorizzare i giovani talenti, in questo caso i fumettisti, la stessa finalità di una nuova attività futura a favore di scrittori e fotografi che sarà annunciata nell’occasione.

Taranto 25 a Fiera del MareAlle ore 11.30, sempre nel Salone di Rappresentanza della Provincia, Taranto 25 organizza il seminario “Le professioni del mare” dedicato all’economia del mare analizzata fra lavoro, sport e impresa.

Ne discuteranno Luciano Luparelli di Cantieri del Sud, Carmelo Fanizza della Jonian Dolphin Conservation, Silvio Busico Presidente Fondazione ITS Logistica Puglia, Gianluca Piotti dello Yachting Club, Vincenzo Fanelli Vincenzo di Boat Sharing Puglia, Michele De Siati di W3Dshell, Francesco Sisto di Maremosso e Massimiliano Laterza, Lello Mastrocinque e Iacopo Gogna di Yacht Partner.


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