rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Bari: oggi la Med marathon Il console onorario d'Israele con una fascia gialla al braccio

25 Febbraio 2024
Screenshot 20240225 055954

Si corre oggi a Bari la mezza maratona del Mediterraneo. L’atletica leggera caratterizza il capoluogo pugliese, con oltre 1100 partecipanti in rappresentanza di 19 nazioni.

—–

Di seguito la dichiarazione di Luigi De Santis, console onorario di Israele di Puglia-Basilicata-Molise:

“Bari come simbolo della corsa dei popoli del Mediterraneo: questa la mission che è stata data dagli organizzatori della MED MARATHON, patrocinata dal Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, ed è per questo che come console onorario di Israele ho deciso, il 25 febbraio, di partecipare. Lo faccio con una fascia gialla al braccio per correre simbolicamente anche per chi non può essere a Bari: correrò perché gli ostaggi israeliani, dal 7 ottobre scorso ancora nelle mani di Hamas, vengano rilasciati al più presto. Solo allora sarà davvero possibile parlare e praticare un percorso di pace, al quale tutti aspiriamo.

La mia corsa vuole essere anche una testimonianza contro un antisemitismo strisciante e che la guerra fra Israele e Hamas ha fatto emergere con grande e crescente preoccupazione da cui purtroppo non è esente la Puglia e Bari, contrariamente alla vocazione delle stesse come terra di accoglienza. Bari, sotto questo aspetto, dia segno di grande maturità e civiltà: corriamo insieme per un Mediterraneo di pace e di rispetto.”

Deve finire il sequestro degli ostaggi israeliani. Deve finire il massacro di innocenti palestinesi.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260508 145418

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione