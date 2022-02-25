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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 726811 positivi a test corona virus, incremento di 3437 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 febbraio 2022

3.437

Nuovi casi

28.234

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 855
Provincia di Bat: 249
Provincia di Brindisi: 317
Provincia di Foggia: 521
Provincia di Lecce: 1.019
Provincia di Taranto: 447
Residenti fuori regione: 21
Provincia in definizione: 8
82.345

Persone attualmente positive

674

Persone ricoverate in area non critica

39

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

726.811

Casi totali

8.664.735

Test eseguiti

636.847

Persone guarite

7.619

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 241.256
Provincia di Bat: 71.882
Provincia di Brindisi: 67.660
Provincia di Foggia: 114.065
Provincia di Lecce: 125.592
Provincia di Taranto: 98.711
Residenti fuori regione: 5.238
Provincia in definizione: 2.407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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