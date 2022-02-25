Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 855
Provincia di Bat: 249
Provincia di Brindisi: 317
Provincia di Foggia: 521
Provincia di Lecce: 1.019
Provincia di Taranto: 447
Residenti fuori regione: 21
Provincia in definizione: 8
82.345
Persone attualmente positive
674
Persone ricoverate in area non critica
39
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 241.256
Provincia di Bat: 71.882
Provincia di Brindisi: 67.660
Provincia di Foggia: 114.065
Provincia di Lecce: 125.592
Provincia di Taranto: 98.711
Residenti fuori regione: 5.238
Provincia in definizione: 2.407