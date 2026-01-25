Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;
Venti: forti sud orientali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale al mattino.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.