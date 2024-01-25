rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Ex Ilva: necessarie “scelte drastiche ed urgenti” Confindustria Taranto. Oggi a Roma incontro Urso-Emiliano

25 Gennaio 2024
Screenshot 20210423 103438

Di seguito un comunicato diffuso da Confindustria Taranto:

La situazione insostenibile in cui versano le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto, e contestualmente lo stesso stabilimento, che marcia con un unico altoforno rischiando uno spegnimento irreversibile, impongono alcune scelte drastiche ed urgenti.

E’ questa la posizione espressa, dopo una serie di valutazioni,  da Confindustria Taranto, che, attraverso il suo Presidente Salvatore Toma e il Presidente della sezione metalmeccanica e navalmeccanica Pasquale Di Napoli, ha stilato una serie di proposte da portare all’attenzione del Governo – in particolare al Ministro del Mimit Adolfo Urso – al fine di scongiurare quella che si prospetta, a brevissimo, come una vera e propria tempesta perfetta, in cui nessuno si salva: né lo stabilimento, né i lavoratori, né le aziende e tantomeno la città, che da anni attende una riconversione in chiave green di uno stabilimento che una volta spento produrrebbe solo abnormi criticità.

 

Confindustria Taranto prende inoltre atto della incapacità, non voluta ma imposta dalle circostanze, di buona parte delle aziende dell’indotto, a garantire continuità lavorativa: sono le stesse imprese che già da mesi denunciano assenza di liquidità per i crediti non corrisposti, oramai al limite della esasperazione. Pertanto, chiama ancora una volta alle sue responsabilità il management di Acciaierie d’Italia, unico reale responsabile di una gestione scellerata e di una situazione oramai fuori controllo.

Le poche e circostanziate proposte messe “nero su bianco” dall’associazione degli industriali di via Dario Lupo andrebbero a scongiurare, laddove acquisite e tradotte in uno strumento normativo, sia lo stop operativo delle imprese dell’indotto sia, conseguentemente, i rischi di spegnimento in cui, a breve, incorre lo stabilimento tarantino.

Fra le proposte c’è la richiesta al Governo di delineare il perimetro esatto in cui ricade la tipologia di imprese definite dell’“indotto” (un passaggio di estrema importanza nel delicato passaggio alla amministrazione straordinaria) e la possibile cartolarizzazione dei crediti delle ditte fornitrici, attraverso un Ente di Stato, che consentirebbe alle stesse imprese di poter beneficiare di una boccata d’ossigeno utile a traguardare la difficilissima congiuntura e tornare subito al lavoro.

 

La Confindustria jonica, nel ringraziare il Mimit per le misure finora preannunciate riguardanti le garanzie sui crediti dell’indotto, torna a confidare nella disponibilità del Ministro Urso richiedendo un ulteriore confronto, in qualsiasi forma possibile, al fine di poter illustrare istanze e azioni da poter eventualmente prendere in considerazione: una richiesta che ha il sapore dell’urgenza solo ed esclusivamente in virtù di una situazione diventata oramai insostenibile.

—–

Tweet di Adolfo Urso, ministro delle Imprese:

Screenshot 20240125 192911Ho incontrato oggi al Mimit il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla vicenda ex-Ilva. Nel corso della riunione ho illustrato le misure messe in campo dal Governo e quelle di prossima introduzione, anche in riferimento alla salvaguardia delle aziende dell’indotto di Acciaierie d’Italia. L’incontro è stato occasione per un confronto sulle prospettive del sito siderurgico di Taranto e sul piano siderurgico nazionale.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione