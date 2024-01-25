rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Epilessia e crisi convulsive: Puglia, mozione di Lopalco in consiglio regionale Per promuovere campagne di informazione e formazione salvavita nelle scuole

25 Gennaio 2024
IMG 20201020 215906

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Mettere in campo specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione, nelle istituzioni scolastiche e nei diversi contesti educativi e sociali, per aumentare il livello di conoscenza su uno dei più frequenti disturbi neurologici che possono colpire i bambini e i ragazzi. Redigere un Protocollo di collaborazione tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regione, Asl e Associazioni impegnate nel settore per promuovere dei corsi di primo soccorso e di educazione rivolti a studenti e personale scolastico, finalizzati alla corretta gestione delle emergenze che possono essere legate ad un attacco di convulsioni epilettiche ma anche al riconoscimento dei sintomi meno tipici di questa patologia, mettendo così la scuola nelle condizioni di svolgere al meglio l’importantissima funzione di prevenzione e promozione, sia sotto il profilo della crescita psicologica sia sotto quello dell’assistenza e della vigilanza. È ciò a cui impegna la Giunta regionale e gli Assessori al ramo la mozione presentata da Pier Luigi Lopalco, Consigliere regionale PD, all’indomani di quanto avvenuto in una scuola primaria di Foggia.

“L’episodio che ha avuto come protagonista la piccola di 6 anni, colta da una crisi epilettica, e salvata dal tempestivo intervento delle maestre e del personale scolastico, con l’ausilio del 118, fa sicuramente riflettere e deve farci comprendere quanto importante sia investire nella formazione e sensibilizzazione dei giovani e del personale scolastico su determinate patologie che possono essere spesso subdole, poco conosciute, difficili da diagnosticare e affrontare, ma di fronte alle quali la tempestività o meno dei soccorsi può segnare la differenza tra la sopravvivenza o meno di una persona” spiega Lopalco.

“La scuola rappresenta non solo il luogo privilegiato in cui i bambini e i ragazzi passano gran parte del loro tempo, ma anche quello all’interno del quale, secondo gli studi, si possono manifestare per la prima volta alcuni dei disturbi neuropsichiatrici. Per questo occorre mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di svolgere il suo doppio ruolo, educativo e di tutela. Chiedo pertanto alla Regione di impegnarsi affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei ragazzi, sia all’interno dell’ambito scolastico che nella vita quotidiana, per non lasciare indietro nessuno e per far sì che la storia a lieto fine di Foggia rappresenti un’occasione per investire in questa direzione” conclude il Consigliere.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione