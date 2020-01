Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale approva il progetto definitivo sottoscritto dal Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo srl(GR.A.M.M.) A fronte di un investimento complessivo di 5.913.517,00 euro l’agevolazione economica concessa dalla Regione è pari a 1.891.38,35 euro,incremento occupazionale di 6,2 unità. Programma industriale che verte sulla realizzazione di un nuovo impianto—finalizzato alla creazione di prodotti da forno denominati gluten free—presso l’opificio sito lungo la strada statale n. 96 zona Palo del Colle.

Si punta, tra l’altro, a valorizzare l’immagine commerciale dei prodotti pugliesi nel mondo,attraverso il piano marketing mirato al mercato degli Stati Uniti d’America : “ una categoria speciale di alimenti che difendono e supportano il marchio Made in Italy e Made in Puglia grazie alla specificità delle produzioni scelte(pane-focaccia-biscotti)”.

Il Gruppo Milo,sede legale Palombaio territorio di Bitonto provincia di Bari, opera nel settore produzione e vendita paste alimentari,lavorate nei propri stabilimenti che si trovano a Palo del Colle e Matera.

Ha marchi come “Don Peppino”(cavatelli, orecchiette,penne,paccheri), Fattora( specialità gastronomiche).Distributore di olio extra vergine d’oliva “Don Peppino” riconducibile a Prime Olive srl.

La società detiene un capitale sociale di 300 mila euro euro. Suddiviso così: 20%,cadauno, in possesso di Milo Peppino, Milo Saverio,Milo Maria,Milo Giovanni Olivieri Annamaria.

Patrimonio netto,anno 2018, euro 6.635.723,00,utile di esercizio 478.412,00 euro.