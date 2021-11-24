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2 Maggio 2026
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Puglia: 277988 positivi a test corona virus, incremento di 273 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

24 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 24 novembre 2021

273

Nuovi casi

22.533

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 69
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 45
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -2
3.910

Persone attualmente positive

144

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

277.988

Casi totali

4.656.738

Test eseguiti

267.198

Persone guarite

6.880

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.882
Provincia di Bat: 28.696
Provincia di Brindisi: 22.113
Provincia di Foggia: 49.179
Provincia di Lecce: 32.855
Provincia di Taranto: 42.683
Residenti fuori regione: 1.033
Provincia in definizione: 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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