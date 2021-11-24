Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 24 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 69
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 45
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -2
3.910
Persone attualmente positive
144
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.882
Provincia di Bat: 28.696
Provincia di Brindisi: 22.113
Provincia di Foggia: 49.179
Provincia di Lecce: 32.855
Provincia di Taranto: 42.683
Residenti fuori regione: 1.033
Provincia in definizione: 547