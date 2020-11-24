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Per Natale le luminarie pugliesi nei negozi Dior di tutto il mondo Lo annuncia il presidente della Regione Puglia

24 Novembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Tra Christian Dior e la Puglia un legame ormai simbiotico. La prestigiosa casa di moda francese diretta dalla stilista salentina Maria Grazia Chiuri ha deciso infatti di utilizzare, in occasione delle festività natalizie, le luminarie pugliesi come decorazioni in tutti gli store sparsi per il mondo. Il presidente Michele Emiliano sulla sua pagina facebook ha diffuso un breve video in cui compaiono le splendide installazioni luminose. «Le luminarie pugliesi si accendono nelle più grandi città del mondo. Maria Grazia Chiuri e Dior portano in alto i colori, l’atmosfera, l’energia unica della nostra terra- commenta il governatore-. Il fatto che Maria Grazia sia anche la presidente del Gruppo strategico della ripartenza della Regione Puglia ci riempie ancor più di orgoglio».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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