Protezione civile, previsioni meteo: giallo per il resto della regione

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla mezzanotte per 20 ore, dunque per lunedì 25 novembre. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema e l’elenco Comuni, fonte protezione civile della Puglia.