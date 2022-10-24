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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Cisl scuola: “a Palermo la richiesta di rinascita della Puglia” Nei giorni scorsi

24 Ottobre 2022
cisl scuola

Di seguito il comunicato:

Si è conclusa a Palermo la tre giorni dell’Assemblea Nazionale CISL Scuola dal titolo “Una scuola che unisce”. Tra le varie situazioni, è stata analizzata anche la questione Puglia. Fabio Ciro Mancino, segretario CISL Scuola Taranto-Brindisi ha infatti illustrato tutte le problematiche e le criticità legate al territorio in materia scolastica. E’ intervenuto sul rinnovo del contratto come diritto del paese, sull’ emergenza organico personale Ata in Puglia, sui patti educativi di comunità, giovani, precari, lavoro. “La fotografia della scuola che oggi abbiamo è questa: 83mila alunni bocciati non per demerito e scarso studio ma per troppe assenze. Esorbitante l’abbandono scolastico e poi i casi di violenza sui docenti da parte dei genitori. L’ultimo a Bari: un docente preso a schiaffi e minacciato da due uomini dopo aver messo una nota a una studentessa -ha spiegato Mancino -. Che scuola è quella in cui i docenti devo temere di essere aggrediti dai genitori perché provano a svolgere il loro ruolo di educatori? Che scuola è quella in cui dal report sui dati invalsi 2022 a supporto del PNRR emerge che non si riesce a ridurre lo svantaggio medio o la fragilità nei risultati degli studenti provenienti da genitori che hanno solo la III media? Che scuola è quella di un algoritmo che rischia attraverso la sua poca trasparenza di far saltare e mettere in crisi il sistema equilibrato e democratico delle graduatorie? Mettiamo in circolo nel sindacato, nelle sedi comunali le più belle teste ricche di esperienza e di attaccamento alla categoria e andiamo oltre partendo da tutte queste criticità per lavorare concretamente sulla risoluzione. A Taranto,  insieme al segretario della FNP, stiamo intercettando docenti, vicari, ex rsu, appena pensionati, che vogliano prendersi la responsabilità di una sede o unione comunale , fare da ponte tra enti locali, scuola, giovani e ricreare cioè una comunità circolare di valori ed esperienze auto-generatrice di continuità associativa e di flussi di proselitismo per far crescere l’organizzazione in un territorio come il nostro dove l’emergenza educativa e il lavoro sono i temi centrali”.


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