Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno ratificato l’accordo tra Regione Puglia e Biblioteche Senza Frontiere Italia e Rete delle Reti e Sistema Bibliotecario Lamentino e Biblioteca Scampia per la realizzazione del programma “PRO Pulsioni Digitali: comunità formazione lavoro”.

Quest’ultimo prevede la messa in opera di tre acceleratori professionali inclusivi nelle regioni Calabria Campania e Puglia per accrescere la cultura digitale, competenze trasversali e occupabilità tramite Ideas Box : tecnologia sociale che favorisce l’accesso alla formazione e inserimento lavorativo.

Bibliothèques Sans Frontierès(BSF) lavora da più di 15 anni per rafforzare l’autonomia e la capacità di agire delle popolazioni attraverso l’accesso alla cultura, all’informazione e all’educazione. Nell’ambito della sua missione BSF opera con associazioni nazionali inclusa BSF Italia, sede legale in Roma, e ha sviluppato, in collaborazione con il designer Philippe Starck, l’Ideas Box : “una mediateca in un kit, facile da trasportare e da installare in qualsiasi contesto, dotata di risorse e apparati che favoriscono l’autonomia delle popolazioni interessate”.

Una struttura energicamente autosufficiente che viene impiantata in venti minuti per creare un ambiente di apprendimento sociale e culturale.

Ideas Box incorpora una collezione documentaria e dispone di strumenti digitali, materiali creativi , giochi da tavolo, un sistema di video proiezione e arredi necessari per accogliere il pubblico.

Nel mondo 160 Ideas Box raggiungono milioni di persone(oltre al grande pubblico, residenti di quartieri prioritari, aree rurali, popolazioni in alloggi di emergenza, persone in situazione di isolamento sociale, etc.).

La Regione pugliese dunque accoglie la proposta di BSF Italia di collaborazione all’iniziativa denominata “Pulsioni Digitali” e considerato l’impegno rispetto alle proprie biblioteche, rappresentato dal progetto Biblio Start, comunica all’Unione Comuni Monti Dauni la possibilità di ospitare un Ideas Box—spazio educativo di 100 metri quadri—partendo dal quale “ attivare programmi che possano amplificare i benefici attesi”.

Definita anche l’occasione di ricevere Ideas Box nelle varie province pugliesi per un periodo di tre mesi.

Le azioni da realizzare nel corso del Piano comprendono esperienze digitali di base, educazione finanziaria, conciliazione vita-lavoro, Outreaches Ideas Box in locations come da calendario concordato. Previsto il coinvolgimento di 600 beneficiari e di 642 ore totali di formazione.

La convenzione tra le Parti entra in vigore a far data dalla sottoscrizione e durerà dodici mesi.