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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Puglia, temperature in crescita Bari: caldo, codice giallo oggi e domani

24 Agosto 2024
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La foto si riferisce a Santa Maria al Bagno. Il mare salentino, così come quellodel Gargano, l’intera fascia adriatica come quella ionica in Puglia sono anche oggi accorsati da residenti e villeggianti. La giornata è nel pieno rispetto delle previsioni, per la regione: sole e temperature in aumento con le massime che, ad esempio, in alcune zone interne di foggiano e Bat hanno superato i 38 gradi.

—–

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello1
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello2 Livello2
.BRESCIA Livello1 Livello2 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello2
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello1 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello1 Livello1 Livello2
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello2 Livello2 Livello3
.MESSINA Livello0 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello1
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello1 Livello1
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello2 Livello2 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello0 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello1 Livello1
.VITERBO Livello0 Livello1 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 

 


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