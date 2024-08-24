La foto si riferisce a Santa Maria al Bagno. Il mare salentino, così come quellodel Gargano, l’intera fascia adriatica come quella ionica in Puglia sono anche oggi accorsati da residenti e villeggianti. La giornata è nel pieno rispetto delle previsioni, per la regione: sole e temperature in aumento con le massime che, ad esempio, in alcune zone interne di foggiano e Bat hanno superato i 38 gradi.

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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)