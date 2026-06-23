Organizzato dalla fondazione “Nuove Proposte” che ha sede a Martina Franca si è tenuto ieri a Roma, Palazzo Madama, il premio per gli studi socio-economici “Donato Menichella”. Intitolato ad un economista pugliese di primo piano, è un appuntamento di primo rilievo in ambito nazionale: ieri si è trattato della venticinquesima edizione.

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Di seguito la comunicazione:

I Premiati 2026

Premio “Donato Menichella” per gli Studi Socio‑Economici

Conferito al professor Angelo Provasoli, Rettore Emerito dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano il quale ha tenuto una lectio magistralis dal titolo: “L’informazione contabile. Dottrina e prassi nei contesti di ieri e di oggi”. Conferito al professor Angelo Provasoli, Rettore Emerito dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano il quale ha tenuto una lectio magistralis dal titolo: “L’informazione contabile. Dottrina e prassi nei contesti di ieri e di oggi”. La laudatio è stata tenuta dal professor Mario Monti, Senatore a vita della Repubblica Italiana.

Premio “Donato Menichella” per la Politica Monetaria e Creditizia

Assegnato alla Banca Agricola Popolare di Sicilia – BAPS. Ha ritirato il riconoscimento l’Amministratore Delegato, dottor Saverio Continella.

Premio per il Mecenatismo Imprenditoriale Culturale