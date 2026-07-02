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Puglia, maltempo: allerta temporali anche domani Protezione civile, previsioni meteo

2 Luglio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messa di allerta.

Il primo, con validità dalle 20 odierne per quattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.”

Il secondo, dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 


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