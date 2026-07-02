Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messa di allerta.
Il primo, con validità dalle 20 odierne per quattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.”
Il secondo, dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.