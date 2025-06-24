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Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza: candidatura promossa dalla Regione Puglia L'annuncio del presidente Michele Emiliano

24 Giugno 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunica che “raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione “Isola che non c’è”,  la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia e migliaia di loro, per aver difeso  l’indipendenza e la libertà del loro Paese”.


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