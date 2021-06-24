Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
La Protezione civile regionale informa che persiste lo stazionamento di un minimo presente sull’Europa sud-occidentale, che richiama verso il nostro Paese masse d’aria di origine sub-tropicale. In tale contesto il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud con temperature che raggiungeranno valori anche molto elevati.
Si invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal Ministero della Salute riportati al seguente indirizzo:
https://protezionecivile.puglia.it/comunicazione-all/news/ondata-di-calore-per-i-giorni-23-24-e-25-giugno/?fbclid=IwAR3B8uOHNcN7qlj2tpMtxVV47K3duRoFP_5Y37xY8HL2Y_EUXPypRbQ3_UI