Trentuno gradi alle tre e mezza di notte. San Giovanni Rotondo. In altre località del foggiano, come il capoluogo, si superavano i trenta di pochi decimi. Anche in varie zone della Bat. A Bari e nel sud est barese, come Polignano a Mare, oltre i 29 gradi. Tarantino, valle d’Itria e Salento prevalentemente fra i 26 ed i 28 gradi.

Oggi altra giornata di gran caldo e per Bari è bollino arancione, stando al bollettino ministeriale sulle ondate di calore riferito a città campione. Arancione oggi ma domani rosso.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

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