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Puglia: altra notte bollente Caldo: Bari, oggi bollino arancione e domani rosso

24 Giugno 2021
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Trentuno gradi alle tre e mezza di notte. San Giovanni Rotondo. In altre località del foggiano, come il capoluogo, si superavano i trenta di pochi decimi. Anche in varie zone della Bat. A Bari e nel sud est barese, come Polignano a Mare, oltre i 29 gradi. Tarantino, valle d’Itria e Salento prevalentemente fra i 26 ed i 28 gradi.

Oggi altra giornata di gran caldo e per Bari è bollino arancione, stando al bollettino ministeriale sulle ondate di calore riferito a città campione. Arancione oggi ma domani rosso.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

Aggiornamento qui:

Ostuni, quaranta gradi alle nove del mattino Puglia, caldo: rilevazioni della protezione civile. Lecce e altri Comuni salentini: troppi condizionatori accesi, blackout al risveglio


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